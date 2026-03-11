Βίντεο – ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στην Πολίχνη, στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Τρίτης, με ένα νέο 25χρονο παιδί να χάνει ακαριαία τη ζωή του και ένας 24χρονος φίλος του να μεταφέρεται τραυματισμένος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω στους δυο νέους στο πεζοδρόμιο με ιλιγγιώδη ταχύτητα

Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης (10/3) , όπως φαίνεται σε βίντεο της ΕΡΤ, ένα αυτοκίνητο διασχίζει την οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη, με ιλιγγιώδη ταχύτητα και ακριβώς πίσω του φαίνεται ένα άλλο αυτοκίνητο, που είναι το μοιραίο του 27χρονου, το οποίο ανεβαίνει πάνω στο πεζοδρόμιο και παρασέρνει ό,τι βρει στο πέρασμά του. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, οι δύο νεαροί περπατούσαν αμέριμνοι στο πεζοδρόμιο, ο οδηγός του ΙΧ τους παρέσυρε, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο 25χρονος και ο 24χρονος φίλος του να μεταφερθεί τραυματισμένος στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Έντρομοι, όσοι βρίσκονταν στα καταστήματα της περιοχής πετάχτηκαν έξω να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο οι οδηγοί των δύο οχημάτων να έκαναν κόντρες, καθώς όπως φαίνεται στο βίντεο, υπάρχουν δύο αυτοκίνητα τα οποία κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Αγνώστου Στρατιώτη στην Πολίχνη, γεγονός που λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, κατά την έρευνα.

Δείτε το βίντεο

«Το σπίτι έκλεισε»

Ο πατέρας του θύματος, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, τόνισε ότι «το σπίτι έκλεισε», για να προσθέσει αναφερόμενος στον γιο του ότι «ήταν η ελπίδα μου, κάναμε όνειρα μαζί». Κάτοικοι της περιοχής περιέγραψαν τον τρομακτικό ήχο από το τροχαίο δυστύχημα, ενώ άλλοι έκαναν λόγο για κόντρες που γίνονται, υπογραμμίζοντας ότι υπάρχει και πάρκο στην περιοχή, όπου παίζουν παιδιά.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Αρχές, όπου πρόκειται να απολογηθεί την Πέμπτη. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Δήλωσε μετανιωμένος και εξέφρασε τα συλλυπητήρια του στην οικογένεια του θύματος.

Δείτε βίντεο