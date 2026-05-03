Σοκ και αποτροπιασμό προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο από την κακοποίηση που υπέστη η 82χρονη ηλικιωμένη με άνοια στη Χίο, το οποίο καταγράφει την 67χρονη Βουλγάρα οικιακή βοηθό να επιτίθεται λεκτικά και σωματικά στην ανήμπορη γυναίκα, ενώ εκείνη, εμφανώς τρομοκρατημένη, της ζητά να σταματήσει η επίθεση.

Οι εικόνες, που καταγράφηκαν από την κρυφή κάμερα που τοποθέτησε η οικογένεια και συγκεκριμένα ο γιος της ηλικιωμένης μέσα στο σπίτι, αποτυπώνουν με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο το μέγεθος της κακοποίησης. Η ηλικιωμένη, η οποία πάσχει από άνοια και είχε ανάγκη 24ωρης φροντίδας, εμφανίζεται να βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να αντιδράσει, την ώρα που η γυναίκα, η οποία πληρωνόταν για να την φροντίζει επί 24ώρου βάσεως, φέρεται να τη χτυπά και να της μιλά με επιθετικό τρόπο.

Οι σκληρές εικόνες του βίντεο

Στο βιντεοληπτικό υλικό, που παρουσιάστηκε μέσα σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ, η οικιακή βοηθός ακούγεται να απευθύνεται με έντονο τρόπο στην ηλικιωμένη, κατηγορώντας την ότι επιχειρεί να σηκωθεί από το κρεβάτι. Λίγο αργότερα, επιστρέφει στο δωμάτιο και επιτίθεται εκ νέου στην αβοήθητη γυναίκα.

Η 82χρονη ακούγεται να εκλιπαρεί την 67χρονη Βουλγάρα να μη συνεχίσει, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μη με χτυπάς, δεν έκανα τίποτα».

Πώς έφθασε η οικογένεια στην αποκάλυψη

Η φρικιαστική υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται όταν τα συγγενικά πρόσωπα της 82χρονης διαπίστωσαν σοβαρή αλλαγή στην κατάσταση της υγείας της. Όπως είχε αναφέρει ο γιος της ηλικιωμένης, η μητέρα του κοιμόταν περίπου 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που αρχικά του προκάλεσε φόβους ακόμη και για εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η οικογένεια, βλέποντας την ηλικιωμένη να βυθίζεται ολοένα και περισσότερο, άρχισε να υποψιάζεται ότι ενδεχομένως της χορηγούνταν χάπια χωρίς να είναι εν γνώσει της. Υπό το βάρος αυτών των υποψιών, αποφασίστηκε η τοποθέτηση κρυφής κάμερας στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον γιο της ηλικιωμένης, η κάμερα τοποθετήθηκε την Πέμπτη 30 Απριλίου 2026, κατά τη διάρκεια του ρεπό της 67χρονης Βουλγάρας οικιακής βοηθού. Μόλις ένα 24ωρο αργότερα, το καταγραφέν υλικό επιβεβαίωσε τις χειρότερες υποψίες της οικογένειας.

Η παρέμβαση της Αστυνομίας και η ιατροδικαστική έκθεση

Μετά την καταγραφή των περιστατικών της λεκτικής επίθεσης και της κακοποίησης της ηλικιωμένης με άνοια γυναίκας, οι συγγενείς της 82χρονης ενημέρωσαν άμεσα την Αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης Βουλγάρας, ενώ ακολούθησε και ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, επιβεβαίωσε την κακοποίηση της ηλικιωμένης, ενισχύοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας και το υλικό που είχε καταγραφεί από την κάμερα.

Η υπόθεση πήρε τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Η 67χρονη Βουλγάρα οικιακή βοηθός καταδικάστηκε σε έναν χρόνο φυλάκιση με τριετή αναστολή και αφέθηκε ελεύθερη.