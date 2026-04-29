Βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τη σπείρα που σκόρπισε τον τρόμο στα Νότια Προάστια. Τουλάχιστον οκτώ κατοικίες φέρεται να είχαν διαρρήξει τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, με τις Αρχές να έχουν ταυτοποιήσει δύο από τους εμπλεκόμενους και να εκτιμούν ότι τα συνολικά κέρδη ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ.

Η έρευνα αποκάλυψε μια δομημένη δράση, με σαφώς κατανεμημένους ρόλους.

Πώς δρούσε η εγκληματική ομάδα

Στο στόχαστρο της σπείρας ήταν πολυτελείς κατοικίες σε περιοχές όπως ο Άλιμος, η Γλυφάδα, η Βάρκιζα και η Βούλα, δρώντας συστηματικά από τις αρχές του 2025. Κοινός παρονομαστής στις επιθέσεις ήταν η επιβεβαιωμένη απουσία των ιδιοκτητών πριν από κάθε «χτύπημα».

Οι δράστες προσέγγιζαν τα σπίτια πεζή, επιλέγοντας διαφορετικές διαδρομές κάθε φορά ώστε να μην εντοπίζονται εύκολα.

Με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων, παραβίαζαν κυρίως μπαλκονόπορτες και παράθυρα και στη συνέχεια ερευνούσαν τους χώρους, αφαιρώντας μετρητά, κοσμήματα, επώνυμα είδη, ηλεκτρονικές συσκευές και κάθε αντικείμενο με μεταπωλητική αξία. Σε περιπτώσεις εντοπισμού χρηματοκιβωτίων, τα αφαιρούσαν ολόκληρα, μεταφέροντάς τα σε χώρο που χρησιμοποιούσαν ως καταφύγιο για να τα ανοίξουν χωρίς πίεση χρόνου.

Η δικογραφία περιλαμβάνει μέχρι στιγμής τρία άτομα, εκ των οποίων τα δύο βρίσκονται ήδη στη φυλακή. Όπως προκύπτει, τα μέλη της ομάδας δεν διέθεταν εμφανή επαγγελματική δραστηριότητα ή φορολογικά στοιχεία, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι η εγκληματική δραστηριότητα αποτελούσε τη βασική πηγή εισοδήματός τους. Παράλληλα, φέρονται να χρησιμοποιούσαν υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων για την αποστολή ποσών στο εξωτερικό.

Ο «εγκέφαλος» της σπείρας

Κεντρικό ρόλο στην οργάνωση φέρεται να είχε ένας 35χρονος, ο οποίος όχι μόνο συντόνιζε τη δράση, αλλά συμμετείχε και στις διαρρήξεις. Σε περίπτωση που οι δράστες γίνονταν αντιληπτοί, αναλάμβανε την επικοινωνία με τα θύματα. Οι δύο συνεργοί του, ηλικίας 29 και 52 ετών, είχαν κυρίως εκτελεστικό ρόλο, είτε συμμετέχοντας ενεργά στις διαρρήξεις είτε λειτουργώντας ως παρατηρητές.

Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τη δικογραφία να έχει κατατεθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.

Μετά την απολογία τους, αποφασίστηκε η εκ νέου προφυλάκιση του 35χρονου, η έκδοση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης για τον 29χρονο που παραμένει ασύλληπτος, καθώς και η επιβολή περιοριστικών όρων στον 52χρονο.