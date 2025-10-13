Την επιθετικότητα με την οποία προσέγγιζε τα θύματα του ο κλέφτης, που παρίστανε τον ντελιβερά στις περιοχές του Κορυδαλλού και της Νίκαιας, μαρτυρά το βίντεο ντοκουμέντο που βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο κλιπ, που προέρχεται από κάμερα ασφαλείας, φαίνεται ο άνδρας να περνάει με μηχανάκι πίσω από μια κοπέλα που περπατάει στον δρόμο. Χωρίς να σταματήσει, ο δράστης επιχειρεί να της πάρει την τσάντα, που κρέμεται από τον ώμο της, όμως εκείνη προλαβαίνει να την κρατήσει, με αποτέλεσμα να την παρασύρει και το θύμα να πέσει στο οδόστρωμα. Για να μην διακινδυνεύσει, εκείνος δεν σταματάει και απομακρύνεται μέσα σε δευτερόλεπτα.

Δείτε το βίντεο:

Να υπενθυμίσουμε πως οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 41χρονο άνδρα στην Αγία Βαρβάρα, ενώ όπως προέκυψε από την προανάκριση, από τα τέλη του περασμένου Αυγούστου, ο 41χρονος κινούνταν στις εν λόγω περιοχές φορώντας κράνος, αλλά και στολή γνωστής εταιρείας διανομέων.

Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά τέσσερις περιπτώσεις ληστειών στον Κορυδαλλό και τη Νίκαια.