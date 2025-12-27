Δύο νέοι άνδρες από τη Συρία έχασαν τη ζωή τους το βράδυ της Παρασκευής, 26 Δεκεμβρίου, στην Καλλιθέα όταν ξέσπασε φωτιά στο διαμέρισμα όπου διέμεναν, πιθανότατα λόγω διαρροής αερίου από θερμαντικό σώμα.

Στο βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ, φαίνεται η φωτιά που ξέσπασε στη διπλοκατοικία επί της οδού Αγαμέμνονος στην Καλλιθέα, στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου.

Οι γείτονες μόλις είδαν τους καπνούς επιχείρησαν να μπουν στο διαμέρισμα για να βοηθήσουν τους ενοίκους, αλλά η πόρτα ήταν κλειδωμένη και δεν τα κατάφεραν.

Οι πυροσβέστες ανέβηκαν με σκάλες στο μπαλκόνι και φορώντας αναπνευστικές συσκευές, έριξαν νερό με τις μάνικες.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Την ώρα που έσβηναν τη φωτιά εντόπισαν στο εσωτερικό του σπιτιού τους δύο άνδρες, στο υπνοδωμάτιο, χωρίς τις αισθήσεις τους και με εκτεταμένα εγκαύματα σε όλο τους το σώμα.

Ακολούθως παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Στο χολ του σπιτιού βρέθηκε μία σόμπα με φιάλη υγραερίου, που την ώρα της φωτιάς ήταν σε λειτουργία. Πιθανότατα υπήρξε διαφυγή αερίου και μετά προκλήθηκε η πυρκαγιά, από την οποία η φιάλη δεν εξερράγη.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19:38. Για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, με πέντε οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

Για τα αίτια της πυρκαγιάς προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.