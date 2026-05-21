Ένα βίντεο ντοκουμέντο από τη μεταφορά τραυματισμένου πυροσβέστη στα 2.800 μέτρα, στον Όλυμπο, δημοσιεύει η «Ζούγκλα».

Ο πυροσβέστης, γλίστρησε και έπεσε, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που διεξάγουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου και της ΕΜΑΚ, σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, για τον εντοπισμό του 25χρονου Ισπανού ορειβάτη, που χάθηκε στις 18 Μαΐου στον Όλυμπο.

Ευτυχώς ο πυροσβέστης είχε τις αισθήσεις του. Το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) σηκώθηκε ελικόπτερο από τον Άραξο και προσέγγισε το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» στον Όλυμπο, παραλαμβάνοντας τον τραυματισμένο πυροσβέστη.

Στη συνέχεια ο πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο Γενικό Στρατιωτικό νοσοκομείο 424.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο της «Ζούγκλας», από τη μεταφορά του τραυματισμένου πυροσβέστη :

Μεγάλη επιχείρηση από Πυροσβεστική και ΕΜΑΚ για τον 25χρονο Ισπανό

Σημειώνεται ότι ο 25χρονος ορειβάτης έφυγε μόνος του από το καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» για ανάβαση προς τον Μύτικα και έκτοτε δεν έχει δώσει κανένα σημείο ζωής.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν πάνω από 12 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτοχώρου καθώς και της 2ης & 8ης ΕΜΑΚ, μαζί με δύο εθελοντές και τρία drones, τα οποία «χτενίζουν» κυριολεκτικά όλες τις κορυφές του Ολύμπου.

Η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη κοντά στα 2.800 μέτρα, εκεί όπου ο Ισπανός ορειβάτης εθεάθη για τελευταία φορά πριν από δύο ημέρες από ένα ζευγάρι αλλοδαπών ορειβατών, οι οποίοι έδωσαν και το στίγμα στην Πυροσβεστική.