Ένα βίντεο -ντοκουμέντο, από τη δράση της πολυμελούς σπείρας Αλβανών, η οποία έμπαινε σε καταστήματα ένδυσης σε διάφορες περιοχές της Αττικής, την ώρα που λειτουργούσαν και έκλεβε ρούχα τα οποία στη συνέχεια έστελνε στην Αλβανία παρουσιάζει τον τρόπο δράσης τους. Στις εικόνες που ακολουθούν, φαίνονται ξεκάθαρα δύο από τα μέλη της συμμορίας, ένας άνδρας και μια γυναίκα, που έχουν μπει σε κατάστημα ένδυσης στις 7/11/ 2025 στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Πλησιάζουν με αργές κινήσεις τα σταν με τα ρούχα, όπως θα έκανε κάθε πελάτης, επιλέγουν τα κομμάτια που τους ενδιαφέρουν και στη συνέχεια ο άνδρας ανοίγει μια μεγάλη πλαστική σακούλα όπου η συνεργός του βάζει τα πιο ακριβά ενδύματα που αφαιρεί από τις κρεμάστρες.

Όταν πλέον έχει γεμίσει η σακούλα με τα κλοπιμαία, ο άνδρας βγαίνει περπατώντας σαν να μην συμβαίνει τίποτα από το κατάστημα, ενώ η συνεργός του παραμένει μέσα για λίγη ακόμη ώρα, συνεχίζοντας να κοιτάζει ρούχα. Όλα αυτά βέβαια εκτυλίσσονται, σε μια στιγμή που βρίσκονται αρκετοί πελάτες στο κατάστημα, οι οποίοι κάνουν τα ψώνια τους και φυσικά δεν μπορούν να φανταστούν αυτό που συμβαίνει.

