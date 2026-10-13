Με τη μέθοδο του «σκασμένου ελαστικού», μέλη εγκληματικής οργάνωσης από την Χιλή έκαναν κλοπές από οχήματα, που οι ιδιοκτήτες τους είχαν μόλις κάνει ανάληψη χρημάτων από τραπεζικά υποκαταστήματα.

Πώς ακριβώς δρούσαν; Ένα από τα μέλη της σπείρας, τρυπούσε το λάστιχο του αυτοκινήτου με ένα ειδικό αιχμηρό εργαλείο.

Όταν το υποψήφιο θύμα έβγαινε από την Τράπεζα, έχοντας κάνει ανάληψη κάποιου χρηματικού ποσού, ένας… ευγενικός κύριος προσφερόταν να τον βοηθήσει, αποσπώντας του την προσοχή.

Την ίδια στιγμή, άλλο μέλος προσέγγιζε το όχημα από διαφορετική πλευρά και αφαιρούσε από το εσωτερικό του τσάντα που περιείχε το χρηματικό ποσό, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα από τη δράση της σπείρας των Λατινοαμερικανών.

Ακολουθεί το βίντεο από τη δράση τους:

Τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν πλαστά έγγραφα, τόσο για τις μετακινήσεις τους, όσο και για την ενοικίαση επιβατικών οχημάτων και καταλυμάτων βραχυχρόνιας μίσθωσης, ώστε να μην είναι εύκολος ο εντοπισμός τους από τις Διωκτικές Αρχές.

Όμως δεν περίμεναν ότι οι κινήσεις τους είχαν μπει στο «μικροσκόπιο» του Τμήματος Διαρρηκτών, καθώς το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας οι αστυνομικοί τους εντόπισαν στην περιοχή της Γλυφάδας.

Συνελήφθησαν δύο άτομα και σε έρευνες που έγιναν σε διαμέρισμα που διέμεναν προσωρινά, αλλά και σε σωματικές έρευνες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα, τηλεφωνικές συσκευές, πλήθος κοσμημάτων και τραπεζικών καρτών.

Από τις έως τώρα έρευνες, έχουν εξιχνιασθεί 3 περιπτώσεις κλοπών και 2 απόπειρες από οχήματα, που διαπράχθηκαν από αρχές Αυγούστου έως αρχές Σεπτεμβρίου.

Τα στελέχη του Τμήματος Διαρρηκτών επικοινώνησαν με Διωκτικές Αρχές από την Χιλή και ενημερώθηκαν ότι οι δύο συλληφθέντες, «έχουν συλληφθεί πολλές φορές για ίδια αδικήματα στο εξωτερικό, ενώ ένας εξ’ αυτών διώκεται από ισπανικές Αρχές για αδικήματα κατά της ιδιοκτησίας».

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία κατά περίπτωση- για εγκληματική οργάνωση, διακεκριμένες κλοπές, πλαστογραφία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, ψευδή κατάθεση και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αλλοδαπών».