Στο φως της δημοσιότητας ήρθε ένα αποκαλυπτικό βίντεο που καταγράφει καρέ-καρέ τη δράση ενός 50χρονου με καταγωγή από την Αλβανία, ο οποίος φέρεται να έβαλε σκόπιμα φωτιά σε ξερά χόρτα στην Άνοιξη Αττικής.

Οι κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τον άνδρα να προσεγγίζει μια περιοχή με χαμηλή βλάστηση και σκουπίδια, η οποία βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το δάσος. Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αφού ο ύποπτος απομακρύνεται από το σημείο με απόλυτη ψυχραιμία, ξεσπούν οι πρώτες φλόγες.

Ακολουθεί το βίντεο με τον 50χρονο Αλβανό να βάζει φωτιά στην περιοχή της Άνοιξης:

Σωτήρια η άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής

Χάρη στα γρήγορα αντανακλαστικά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, η εστία περιορίστηκε προτού προλάβει να επεκταθεί προς τις δασικές εκτάσεις της Άνοιξης και της Εκάλης. Μια τέτοια εξέλιξη θα έθετε σε άμεσο κίνδυνο τόσο ανθρώπινες ζωές όσο και κατοικημένες περιοχές.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών οδήγησε στον εντοπισμό και τη σύλληψη του 50χρονου άνδρα, ο οποίος οδηγήθηκε στο αυτόφωρο.

Μπαράζ συλλήψεων για εμπρησμούς από πρόθεση

Το περιστατικό στην Άνοιξη δεν είναι το μοναδικό. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με τα τοπικά Ανακριτικά Κλιμάκια (Α.Κ.Α.Ε.Ε.), προχώρησαν πρόσφατα σε συνολικά τρεις συλλήψεις για φωτιές που μπήκαν εσκεμμένα.

Πιο συγκεκριμένα, εκτός από τον 50χρονο υπήκοο Αλβανίας στην Αττική, οι αρχές πέρασαν χειροπέδες σε:

– Μία 33χρονη υπήκοο Ουκρανίας στην Αθήνα: Κατηγορείται για πρόκληση πυρκαγιάς σε δασικό κομμάτι στον λόφο της Πνύκας, κοντά στο Εθνικό Αστεροσκοπείο.

– Έναν 26χρονο υπήκοο Αιγύπτου στην Κρήτη: Συνελήφθη για εμπρησμό σε πάρκο στο Ηράκλειο, στη διασταύρωση των λεωφόρων Νεάρχου και Εθνικής Αντιστάσεως.

Όλοι οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν με την αυτόφωρη διαδικασία.

Τα στατιστικά στοιχεία που προβληματίζουν

Τα επίσημα δεδομένα του Πυροσβεστικού Σώματος αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Από την αρχή του έτους έως και τις 18 Ιουλίου 2026, οι αρχές έχουν βεβαιώσει 579 διοικητικά πρόστιμα, το συνολικό ύψος των οποίων αγγίζει τα 789.076,30 ευρώ.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του αυτοφώρου έχουν γίνει 204 συλλήψεις, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

– 182 συλλήψεις (89,22%): Αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια.

– 22 συλλήψεις (10,78%): Αφορούν ξεκάθαρες περιπτώσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Μήνυμα μηδενικής ανοχής από τις Αρχές

Η Πυροσβεστική στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση, τονίζοντας πως οι πρόσφατες επιτυχίες αποδεικνύουν την υψηλή επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών της. Με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών και ανακριτικών μέσων, ο εντοπισμός των δραστών είναι πλέον άμεσος.

Οι Αρχές ξεκαθαρίζουν ότι δεν θα υπάρξει καμία ανοχή για όσους απειλούν το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και τις ζωές των πολιτών, και όλοι οι υπαίτιοι θα οδηγούνται άμεσα ενώπιον της Δικαιοσύνης.