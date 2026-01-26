Συγκλονίζει το βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή σοβαρού εργατικού ατυχήματος, που συνέβη τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Αγίου Δημητρίου.

Όπως περιγράφουν κάτοικοι της περιοχής, είχε προκληθεί βλάβη στον αγωγό ύδρευσης, με αποτέλεσμα τις τελευταίες δύο ημέρες να συσσωρεύεται στο σημείο μεγάλη ποσότητα νερού.

Υπάλληλοι συνεργείου της ΕΥΑΘ εργάζονταν επί ώρες αργά χθες βράδυ, για την αποκατάσταση της βλάβης, ώσπου στις 4 τα ξημερώματα ακούστηκε εκκωφαντικός θόρυβος, που έμοιαζε με έκρηξη.

Έντρομοι οι κάτοικοι, βγήκαν στα μπαλκόνια και είδαν, εμβρόντητοι, έναν υπάλληλο να εκτινάσσεται ψηλά από την πίεση του νερού, να πέφτει μέσα στον αγωγό και μετά, πιάνοντας τα κάγκελα, να προσπαθεί να βγει μόνος του.

Στο σημείο επικράτησε πανικός, ενώ άμεσα έσπευσαν ασθενοφόρα και δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ.

Όπως εξήγησαν από την ΕΥΑΘ, έσπασε κομμάτι του αγωγού που χρησιμοποιήθηκε για να αφαιρέσει αέρα από το δίκτυο, ώστε να αποκατασταθεί η υδροδότηση, ενώ ήδη από την Εταιρία, ξεκίνησαν έρευνες προκειμένου να διακριβωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Ο εργάτης που έπεσε στον αγωγό και τραυματίστηκε στο πόδι, νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο με κάταγμα, ενώ οι άλλοι τρεις μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο νοσοκομείο κι έλαβαν εξιτήριο.

Πηγή: ΕΡΤ