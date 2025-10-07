Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης των 13 Τούρκων υπηκόων, οι οποίοι επιχείρησαν να περάσουν μέσω Έβρου 147 όπλα και γεμιστήρες, είδε το φως της δημοσιότητας.

Σημειώνεται ότι σήμερα, Τρίτη (7/10), προφυλακιστέοι κρίθηκαν με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα και οι έξι από τους 13 Τούρκους υπηκόους, μεταξύ αυτών και οι γονείς της 14χρονης που αφέθηκε χθες ελεύθερη με την προϋπόθεση να παραμείνει στη χώρα.

Ελεύθερη αφέθηκε και η οικογένεια με τα δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας έξι μηνών και πέντε ετών, έπειτα από την ολοκλήρωση της πολύωρης διαδικασίας της κύριας ανάκρισης που πραγματοποιήθηκε σήμερα ενώπιον του ανακριτή.

Στο βίντεο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΙ, φαίνονται οι 13 Τούρκοι να γονατίζουν ενώ οι συνοριοφύλακες τους λένε «ψηλά τα χέρια» και «στα γόνατα».