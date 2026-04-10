Στη δημοσιότητα ήρθε βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τη σύγκρουση τραμ με βανάκι, στην περιοχή του Καλαμακίου. Στο υλικό, που προέρχεται από κάμερα τοποθετημένη στο εσωτερικό του συρμού, διακρίνεται το όχημα να κινείται με όπισθεν και να εισέρχεται στην τροχιά του τραμ, το οποίο κινούνταν κανονικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Πέμπτης (9/4) στον Άλιμο, στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου, στο ρεύμα προς Γλυφάδα. Το μπροστινό μέρος του τραμ προσέκρουσε στο πλάι του οχήματος, χωρίς να προκληθούν σοβαρές υλικές ζημιές.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με περαστικούς να σπεύδουν για να διαπιστώσουν αν υπήρχαν τραυματίες.