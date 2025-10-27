Για τα μάτια μιας κοπέλας φαίνεται πως έγινε η αιματηρή συμπλοκή στην Περαία, όπου ομάδες νεαρών συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να υπάρξουν τραυματισμοί.

Το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα η ΕΡΤ σοκάρει με την αγριότητά του, καθώς οι νεαροί πάλεψαν σώμα με σώμα, έχοντας μαζί τους ολόκληρα οπλοστάσια: μαδέρια, λοστούς, μαχαίρια, κι ό,τι άλλο μπόρεσαν να επιστρατεύσουν για να χτυπήσουν την αντίπαλη ομάδα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, αιτία φαίνεται πως ήταν τα μάτια μιας γυναίκας, ωστόσο οι Αρχές δεν αποκλείουν να κρύβεται κάτι άλλο πίσω από τον άγριο καβγά.

Οι δράστες που συμμετείχαν στο επεισόδιο βρίσκονται αντιμέτωποι με βαρύτατα αδικήματα.

Η Εισαγγελέας Θεσσαλονίκης άσκησε κακουργηματικές διώξεις σε πέντε από τα άτομα της αιματηρής συμπλοκής, όπου τραυματίστηκε σοβαρά 20χρονος μετά από επίθεση με μαχαίρι.

Το ότι τραυματίστηκε μόνο ένας είναι θαύμα, καθώς, όπως φαίνεται και στο βίντεο, δεν ήταν απλώς μια διένεξη, αλλά δολοφονικές επιθέσεις και από τις δύο πλευρές.

Το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Τρίτης στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Πηγή: ertnews.gr

Π.Π.