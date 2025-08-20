Βίντεο ντοκουμέντο από την ανατροπή του ιδιωτικού ασθενοφόρου στο Γουδί, που στοίχισε τη ζωή στον ασθενή που μετέφερε, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Στο βιντεοληπτικό υλικό που έχει τραβηχτεί από κάμερα ασφαλείας αποτυπώνεται η στιγμή που ο οδηγός του μοιραίου ασθενοφόρου χάνει τον έλεγχο, προσκρούει σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο και «τουμπάρει» στη μέση του δρόμου.

Εμβολίστηκε από λευκό βαν

Σύμφωνα με τον ALPHA, έχει προηγηθεί ο εμβολισμός του ιδιωτικού ασθενοφόρου από ένα λευκό βαν που ενεπλάκη στο περιστατικό στην οδό Μικράς Ασίας. Ένα άλλο βίντεο, μάλιστα, δείχνει την πορεία του συγκεκριμένου οχήματος που φαίνεται – λίγες στιγμές πριν το μοιραίο ατύχημα – που βγαίνει από την οδό Φαραντάτων χωρίς να σταματήσει, αν και έχει STOP.

Από τις κάμερες ασφαλείας φαίνεται το ασθενοφόρο να «κατεβαίνει» την Μικράς Ασίας όταν από ένα στενό βγήκε το συγκεκριμένο βαν, χωρίς να σταματήσει, χτυπώντας το ασθενοφόρο στο πίσω δεξιά μέρος.

Τότε το ασθενοφόρο άρχισε να χτυπά πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο ασθενής που μετέφερε.

Συγκλονίζει η περιγραφή από διασώστη

Ένας από τους δύο διασώστες που βρισκόταν μέσα στο ασθενοφόρο τη στιγμή της σύγκρουσης συγκλονίζει περιγράφοντας καρέ καρέ όσα συνέβησαν.

«Περνάει το μισό ασθενοφόρο και ξαφνικά ακούμε ένα “γκουπ”. Δεν καταλάβαμε τίποτα, τι έγινε, πώς έγινε… Ακούσαμε μόνο τα τζάμια να σπάνε και το ασθενοφόρο το είδαμε όλο τούμπα. Περάσαμε το μισό, ήρθε από την πίσω μεριά και φέραμε τούμπες. Η κυρία που οδηγούσε έτρεχε τουλάχιστον με 80 χιλιόμετρα. Μας χτύπησε από τη δεξιά μεριά πίσω στο φτερό πάνω από τη ρόδα. Μας γύρισε προς τα αριστερά και φέραμε τούμπα. Εμείς ήμασταν μέσα στον θάλαμο και δεν μπορούσαμε να δούμε τίποτα. Η μία πόρτα ήταν κάτω και την άλλη πόρτα, από την ταραχή μου, προσπαθούσα να την ανοίξω αλλά τράβαγα προς τα μέσα. Κάποιος ήρθε, ανέβηκε επάνω και μου τράβηξε την πόρτα, βγήκα εγώ επάνω τράβηξα και τον συνάδελφο που ήταν μέσα και λέγαμε “τι μας χτύπησε”», αναφέρει.

Όπως λέει ο ίδιος, με τη βοήθεια του συναδέλφου του προσπάθησε να σώσει τον ασθενή που μετέφεραν.

«Αφού σπάσαμε το πίσω τζάμι προσπαθήσαμε να βγάλουμε τον ασθενή, όμως δεν γινόταν. Είχε βγάλει αίματα από τα αυτιά, από το στόμα… Με τα πολλά τον βγάλαμε έξω, του κάναμε ΚΑΡΠΑ, ήρθαν και τα παιδιά από το νοσοκομείο με φορείο… Με σανίδα τον βάλαμε στο φορείο, όμως ήταν γεμάτος ο δρόμος δεν μπορούσαμε να περάσουμε… Τον παίρναμε κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή από το σπίτι του στο Λαϊκό που έκανε αιμοκάθαρση».

Σύμφωνα με τον ALPHA, ο οδηγός του ασθενοφόρου συνεχίζει να νοσηλεύεται στο Λαϊκό. «Ανέβασε 700 ζάχαρο, ήταν έτοιμος να πέσει σε κώμα», αναφέρει ο διασώστης.

Δείτε το βίντεο: