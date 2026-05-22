Συγκλονιστικές εικόνες που παραπέμπουν σε κινηματογραφική ταινία δράσης έρχονται στο φως της δημοσιότητας, μέσα από βίντεο-ντοκουμέντο που καταγράφει τις συντονισμένες, ολονύχτιες εφόδους πάνοπλων αστυνομικών δυνάμεων σε περιοχές της Κρήτης. Η γιγαντιαία επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος οδήγησε στην εξάρθρωση μιας σκληρής εγκληματικής ομάδας που είχε επιβάλει καθεστώς τρόμου και ομηρείας στην ευρύτερη περιοχή του Αμαρίου και των Βοριζίων, ενώ παράλληλα ξετύλιξε το κουβάρι μιας μεγάλης απάτης με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Το χρονικό των εφόδων και η σύλληψη στη Θέρισο

Η αντίστροφη μέτρηση για τα μέλη της οργάνωσης ξεκίνησε με ταυτόχρονες εφόδους των ειδικών δυνάμεων της ΕΛ.ΑΣ. σε σπίτια και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις σε 3 νομούς: στα Ζωνιανά του Ρεθύμνου, στην Αγία Πελαγία και στο Γάζι στο Ηράκλειο και στον Άγιο Νικόλαο Λασιθίου.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ερευνών συνελήφθη αρχικά μια 35χρονη γυναίκα (μητέρα τεσσάρων παιδιών), στην κατοικία της οποίας σημειώθηκε ένταση, καθώς συγκεντρωμένα άτομα αποδοκίμασαν τις αρχές με προπηλακισμούς και πετροπόλεμο.

Ο σύζυγός της, ένας 43χρονος κτηνοτρόφος από τα Ζωνιανά που θεωρείται πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση, δεν εντοπίστηκε αρχικά στο σπίτι. Ωστόσο, η κινητοποίηση των αρχών ήταν ακαριαία. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν λίγο αργότερα στην περιοχή της Θερίσου, την ώρα που επιχειρούσε να κάνει ανάληψη χρημάτων από ΑΤΜ. Όπως αποτυπώνεται και στο οπτικό υλικό, πάνοπλοι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, παρά την προσπάθεια συγγενικών του προσώπων να παρέμβουν και να ζητήσουν τον λόγο από τις αρχές.

Εκβιασμοί, «δανεικά» κοπάδια και η απάτη του ΟΠΕΚΕΠΕ

Η δικογραφία που σχηματίστηκε χαρακτηρίζεται από δικαστικές πηγές ως «φωτιά». Η δράση της ομάδας, στην οποία κεντρικό ρόλο είχαν ο 43χρονος, τα αδέρφια του και ο θείος τους, εκτεινόταν από το κοινό ποινικό έγκλημα μέχρι το οικονομικό.

Σύμφωνα με καταθέσεις περίπου 40 θυμάτων, τα μέλη της οικογένειας λειτουργούσαν με πρακτικές μαφίας, προχωρώντας σε εκβιασμούς, άγριους ξυλοδαρμούς, καταπατήσεις ποιμνιοστασίων, ζωοκλοπές και εκτεταμένες καταστροφές περιουσιών. «Ζούσαμε υπό καθεστώς ομηρείας, δεν υπολόγιζαν κανέναν», αναφέρουν χαρακτηριστικά κάτοικοι της περιοχής.

Η απάτη με τις επιδοτήσεις και το κόλπο με τα δανεικά ζώα

Η 35χρονη σύζυγος του κατηγορουμένου είχε δηλώσει στο κτηνοτροφικό μητρώο περισσότερα από 800 ζώα, τα οποία στην πραγματικότητα δεν κατείχε, προκειμένου να εισπράξει παράνομα τεράστια ποσά επιδοτήσεων για το έτος 2025.

Προκειμένου να καλύψουν τα νώτα τους ενόψει επικείμενων ελέγχων από τους ελεγκτές του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι κατηγορούμενοι μετέφεραν «δανεικά» κοπάδια από άλλες περιοχές, ώστε να εμφανίζουν ψευδώς τον απαιτούμενο αριθμό ζώων.

Οικονομικό «μπλόκο» από τις Αρχές

Με εντολή των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, επιβλήθηκε άμεση δέσμευση σε δεκάδες τραπεζικούς λογαριασμούς τόσο του 43χρονου όσο και της συζύγου του, καθώς υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι το ζευγάρι σχεδίαζε να διοχετεύσει τα παράνομα κέρδη σε τουριστικές επιχειρήσεις και επενδύσεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται ενώπιον των εισαγγελικών αρχών Ηρακλείου, αντιμετωπίζοντας βαρύτατες κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, εκβίαση, απάτη ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, καθώς και παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ζωοκλοπής. Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζονται για την πλήρη χαρτογράφηση των διασυνδέσεων του κυκλώματος.