Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του 64χρονου στην Κυψέλη, ο οποίος αποπειράθηκε να βιάσει μια 25χρονη ΑμεΑ μέσα στο σπίτι της.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο δημοσιεύτηκε από το Mega, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τις κινήσεις του δράστη λίγα λεπτά πριν από την επίθεση.

Όπως έγινε γνωστό, περίπου δέκα λεπτά πριν τις 10 το πρωί του Σαββάτου (21/2), ο 64χρονος εμφανίστηκε στην είσοδο της κατοικίας, πλησίασε με κλειδιά, ξεκλείδωσε την πόρτα, εισήλθε στον χώρο και κλείδωσε πίσω του.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Στη συνέχεια φέρεται να επιχείρησε να κακοποιήσει σεξουαλικά την 25χρονη. Λίγα λεπτά αργότερα, η μητέρα της νεαρής γυναίκας επέστρεψε στο σπίτι και βρέθηκε αντιμέτωπη με τη σκηνή της επίθεσης.

Όπως επισημαίνεται, παρότι η κάμερα ασφαλείας κατέγραψε και τη στιγμή της απόπειρας βιασμού, το σχετικό υλικό δεν προβάλλεται για ευνόητους λόγους.

Η μητέρα της 25χρονης επιχείρησε να καλέσει την αστυνομία, ωστόσο ο δράστης της επιτέθηκε, χτυπώντας την επανειλημμένα. Στο βίντεο καταγράφεται να τη γρονθοκοπεί και να τη λακτίζει ενώ βρίσκονται στο έδαφος, με την ίδια να προσπαθεί να αμυνθεί χρησιμοποιώντας ένα τηγάνι.

Ο 64χρονος στη συνέχεια εγκατέλειψε τον χώρο και αναζητείται από τις Αρχές.