Επεισοδιακή καταδίωξη από το κέντρο των Ιωαννίνων έως τον χώρο στάθμευσης του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11). Άφαντοι παραμένουν οι τρεις σεσημασμένοι Ρομά, οι οποίοι βρίσκονταν εντός του ΙΧ που κινητοποίησε τις αστυνομικές Αρχές.

Οι δράστες μετά το επικίνδυνο συμβάν, κατάφεραν να διαφύγουν και αναζητούνται. Η αστυνομική έρευνα για τον εντοπισμό του τζιπ και των τριών επιβαίνοντων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη με δεκάδες αστυνομικά μπλόκα να έχουν στηθεί σε όλη την Ήπειρο.

Το Star μετέδωσε βίντεο ντοκουμέντο από την καταδίωξη του μαύρου οχήματος, στο οποίο επέβαιναν τρεις Ρομά. Το μαύρο όχημα τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα, προσπαθώντας να ξεφύγει από τον αστυνομικό που ακολουθεί με τη μηχανή του.

Το χρονικό της κινηματογραφικής καταδίωξης στο νοσοκομείο Ιωαννίνων

Τρία άτομα που επέβαιναν σε πολυτελές μαύρο τζιπ δεν σταμάτησαν σε σήμα αστυνομικών για έλεγχο και ακολούθησε καταδίωξη που γρήγορα βγήκε εκτός ελέγχου. Στην προσπάθειά του να διαφύγει από τις Αρχές, ο οδηγός του αυτοκινήτου ανέπτυξε ταχύτητα και μπήκε μέσα στο χώρο του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, κατευθυνόμενος προς τα πάρκινγκ της Διοίκησης.

Ειδικότερα, το μαύρο όχημα έσπασε τη μπάρα και πέρασε στον χώρο όπου βρίσκονται τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.

Ο μοτοσικλετιστής της Τροχαίας που ακολουθούσε το μαύρο όχημα, τοποθέτησε κάθετα στο δρόμο την μηχανή του προκειμένου να εμποδίσει την διαφυγή των τριών σεσημασμένων Ρομά. Ο οδηγός έκανε αναστροφή και παρέσυρε την μοτοσικλέτα για περίπου 30 μέτρα. Σε μια προσπάθεια να ακινητοποιήσει το τζιπ ο αστυνομικός πυροβόλησε περίπου 12 φορές χαμηλά στο ύψος των ελαστικών του οχήματος.

«Οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν θύμιζαν αστυνομική ταινία ενώ από θαύμα δεν υπάρχουν θύματα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας. Εργαζόμενος του νοσοκομείου, σε κατάσταση σοκ όταν άκουσε τους πυροβολισμούς, προκειμένου να προφυλαχτεί, έσκυψε σκόνταψε και χτύπησε στο γόνατο και στο χέρι.

Εικόνες από τη μοτοσικλέτα της αστυνομίας που εμβόλισαν με το αυτοκίνητό τους οι Ρομά:

«Παραλίγο να έχουμε τραγωδία»

Ο διοικητής του ΠΓΝΙ, Σπύρος Δερδεμέζης, μιλώντας στο epirusgate.gr αναφέρθηκε στο επικίνδυνο περιστατικό και τόνισε πως αν το νοσοκομείο εφημέρευε, θα υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος.

Ωστόσο, υπογράμμισε πως η κίνηση στο νοσοκομείο ήταν αυξημένη σήμερα, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, παρόλα αυτά από τύχη δεν υπήρξε τραγωδία.

Ο κ. Δερδεμέζης αναφέρθηκε στον ελαφρύ τραυματισμό του εργαζομένου του νοσηλευτικού ιδρύματος που ωστόσο βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Ο εν λόγω άνθρωπος έπαθε ελαφρές εκδορές έχασε την ισορροπία του ευρισκόμενος σε μικρή απόσταση από το συμβάν, όταν άκουσε τους πυροβολισμούς και προσπάθησε να καλυφθεί.

«Ακούγαμε σειρήνες, αλλά δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς συμβαίνει»

«Ακούγαμε σειρήνες, αλλά δεν γνωρίζαμε τι ακριβώς συμβαίνει», ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού στο epiruspost.gr. «Πάμε να κάνουμε νόημα να σταματήσει, αλλά βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα», προσέθεσε, αναφερόμενος στη στιγμή που είδαν το όχημα να τρέχει με ταχύτητα με σκοπό να εισβάλει στο πάρκινγκ του νοσοκομείου.

«Δεν κοιτούσε αν θα χτυπήσει αυτοκίνητο ή άνθρωπο. Κοιτούσε μόνο πώς θα ξεφύγει», περιέγραψε άλλος αυτόπτης μάρτυρας, αποτυπώνοντας την εικόνα που αντίκρισαν όσοι βρίσκονταν στον χώρο.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ

«Κινηματογραφική καταδίωξη αυτοκινήτου από την αστυνομία εντός του χώρου του νοσοκομείου. Μηχανή Της αστυνομίας ΔΙΑΣ με έναν επιβαίνοντα αστυνομικό καταδίωκε ένα μαύρο αυτοκίνητο μεγάλου κυβισμού με επιβαίνοντες σεσημασμένους Ρομά. Εισήλθαν με μεγάλη ταχύτητα στα πάρκινγκ του νοσοκομείου. Εγκλωβίστηκε το αυτοκίνητο κατέβηκε ο αστυνομικός από το μηχανάκι για να τους συλλάβει.

Έστριψε το αυτοκίνητο παρέσυρε το μηχανάκι σε μεγάλη απόσταση. Ο αστυνομικός πυροβόλησε πολλές φορές. Ευτυχώς δεν θρηνούμε παραπλεύρες απώλειες. Τραυματίστηκε ελαφρά ένας συνάδελφος. Διέφυγε τελικά το αυτοκίνητο από το νοσοκομείο και η καταδίωξη συνεχίζεται στους δρόμους των Ιωαννίνων».

Πηγές: Epirus Gate & Epirus Post