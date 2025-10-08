Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε οικονομική και εργασιακή εκμετάλλευση μεταναστών, προχώρησαν χθες, Τρίτη 7 Οκτωβρίου, οι Αρχές.

Σήμερα (8/10), η ΕΛ.ΑΣ. δίνει στη δημοσιότητα βίντεο και φωτογραφίες από τη μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.), που οδήγησε στις συλλήψεις 13 ατόμων, με καταγωγή από Πακιστάν και Μπαγκλαντές, οι οποίοι εκμεταλλεύονταν πάνω από 100 ανθρώπους από Νεπάλ, Ινδία, Πακιστάν και Μπαγκλαντές, μεταξύ άλλων.

Δείτε βίντεο από την έφοδο των αστυνομικών σε έναν από τους χώρους που κρατούνταν τα θύματα:

Τα μέλη του κυκλώματος λάμβαναν σχεδόν όλο το μεροκάματο του κάθε εργάτη, που έδιναν οι εργοδότες, με αιτιολογία ότι τους έδιναν ένα πιάτο φαγητό, κατάλυμα για τη διαμονή τους, ρούχα και νερό.

Ανάμεσα στους δράστες είναι και μια γυναίκα από το Νεπάλ, που εντόπιζε υποψήφια θύματα.

Τα μέλη του κυκλώματος προσέλκυαν τα θύματά τους με τη θέαση ψεύτικων βίντεο στο ΤikTok, που απεικόνιζαν ευνοϊκές συνθήκες εργασίας και διαμονή σε ωραία καταλύματα.

Φωτογραφίες από τα ευρήματα των Αρχών: