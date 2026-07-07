Βίντεο ντοκουμέντο από την προσάραξη θαλαμηγού το Σάββατο (4/7), στα ανοιχτά της Αίγινας, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη θαλαμηγό που προσάραξε στη θαλάσσια περιοχή βορειανατολικά της Αίγινας, επέβαιναν 14 άτομα, τα οποία είναι καλά στην υγεία τους.

Ειδικότερα, επρόκειτο για 11 αλλοδαπούς επιβάτες και τρία μέλη του πληρώματος του σκάφους, οι οποίοι επιβιβάστηκαν σε σωστική λέμβο και με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στη στεριά.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα σκάφος του Λιμενικού Σώματος, μαζί με δύο ιδιωτικά σκάφη.

Ακολουθεί σχετική δήλωση του Cpt. Dr. Γεωργίου Βάλλη, Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών (Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ.):

«Με αφορμή το πρόσφατο περιστατικό προσάραξης θαλαμηγού στην περιοχή Βαγία (Κερί) της Αίγινας, επιθυμώ να υπογραμμίσω με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ότι η ασφάλεια στη θάλασσα αποτελεί για όλους εμάς μια αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Είναι επιτακτική ανάγκη να συνειδητοποιήσουμε, όλοι οι εμπλεκόμενοι, τη σημασία της αυστηρής και απαρέγκλιτης τήρησης των κανόνων ασφαλούς ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, τονίζω την ανάγκη για την άμεση και πλήρη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στο συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς και για την ουσιαστική ενίσχυση των προληπτικών ελέγχων.

Στόχος μας πρέπει να είναι πάντοτε η πρόληψη και η αποφυγή αντίστοιχων συμβάντων στο μέλλον, τα οποία μπορούν να θέσουν σε άμεσο κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, αλλά και το ευαίσθητο θαλάσσιο περιβάλλον μας».