Ούτε μία, ούτε δύο, αλλά …. 49 δικογραφίες είχαν σε βάρος τους τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που είχαν «σαρώσει» απομακρυσμένες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας και είχαν βάλει στο στόχαστρό τους τα χρηματοκιβώτια σπιτιών και επιχειρήσεων.

Σε ένα από τα βίντεο ντοκουμέντα όπου είχε καταγραφεί η δράση τους, οι νεαροί που ήταν φίλοι, συγγενείς και γείτονες μεταξύ τους, θυμίζουν τον … Βασίλη Αυλωνίτη στην ελληνική ταινία «ο θησαυρός του μακαρίτη» όταν με έναν γκασμά γκρέμιζε το σπίτι της Γεωργίας Βασιλειάδου, ψάχνοντας για τον ανύπαρκτο θησαυρό.

Χτυπούν και ξαναχτυπούν το χρηματοκιβώτιο για να ανοίξει μέχρι που κάποια στιγμή, σπάνε και τον πάγκο του γραφείου για να κάνουν πιο εύκολα την δουλειά τους.

Οι περιοχές που είχαν «χτυπήσει», εκτός από την Θεσσαλονίκη, ήταν σε Πέλλα, Κιλκίς και Χαλκιδική. Από την έρευνα που έκαναν οι αστυνομικοί από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Κατά Ζωής Και Ιδιοκτησίας Βορείου Ελλάδος, διαπίστωσαν ότι μπορεί οι τέσσερις συλληφθέντες να ήταν πολύ «δραστήριοι», όσον αφορά στις επιδρομές, αλλά κανείς τους «δεν έχει έσοδα από εργασία ή επαγγελματική δραστηριότητα, παρά μόνο από την παροχή επιδομάτων».

Με τα επιδόματα που έπαιρναν, «αν και διέμεναν σε οικίες, δήλωναν άστεγοι ή «σκηνίτες», παρά το γεγονός ότι καθένας απ’ αυτούς διατηρούσε πάνω από ένα αυτοκίνητο, ενώ πραγματοποιούσαν και συχνές επισκέψεις σε χώρους διενέργειας τυχερών παιγνίων», δηλαδή σε καζίνο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, «μέχρι τώρα, έχει διακριβωθεί η τέλεση -16- διαρρήξεων-κλοπών εταιρειών – επιχειρήσεων, -2- διαρρήξεων οικιών και -2- περιπτώσεων κλοπών αυτοκινήτων, πράξεις που τελέστηκαν από 1 Ιουλίου έως 20 Νοεμβρίου 2025, ενώ η αξία των αφαιρεθέντων χρηματικών ποσών και αντικειμένων ανέρχεται στα -298.400- ευρώ».

Λόγω των πολλών δικογραφιών που είχαν σχηματιστεί σε βάρος τους, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ηλικίας 47, 36, 41 και 34 ετών, είχαν τον … χρόνο να μελετήσουν τα στοιχεία που είχαν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν οι Αρχές για να τους περάσουν χειροπέδες.

Συγκεκριμένα, στις κατ’ οίκον έρευνες που έγιναν, βρέθηκαν δύο ασύρματοι μέσω των οποίων άκουγαν το Κέντρο επιχειρήσεων της Ελληνικής Αστυνομίας, ώστε να λαμβάνουν μέτρα αντιπαρακολούθησης και προφύλαξης της δράσης τους. Επίσης, κάθε φορά που χρησιμοποιούσαν ένα αυτοκίνητο, το «καθάριζαν» με την χρήση πυροσβεστήρων ξηράς κόνεως «με σκοπό να εξασφαλίσουν τη μη ύπαρξη – εναπόθεση αποτυπωμάτων και βιολογικού υλικού».

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή, ενώ οι έρευνες για την πλήρη εξακρίβωση του εύρους της εγκληματικής τους δραστηριότητας συνεχίζονται.