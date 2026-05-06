Αρκετές εφόδους πραγματοποίησαν από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (6/5) σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος προκειμένου να εξαρθρώσουν εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και εξαπατούσαν πολίτες, αποκομίζοντας λεία άνω των 3 εκατ. ευρώ.

Όπως προκύπτει από τις αστυνομικές Αρχές τα μέλη της σπείρας προσέγγιζαν ανυποψίαστους πολίτες, προσποιούμενοι τους εργαζόμενους του ΔΕΔΔΗΕ και με αυτόν τον τρόπο τους αποσπούσαν τεράστια χρηματικά ποσά. Ο στόχος τους ήταν κυρίως ηλικιωμένα άτομα.

Η σπείρα είχε συγκροτήσει ομάδες, οι οποίες κινούνταν στο Λεκανοπέδιο με σκοπό να εισπράττουν χρήματα από τα θύματα που είχαν πέσει στη παγίδα τους.

Άλλαζαν κάθε δυο μέρες αριθμούς τηλεφώνων

Παράλληλα, τα μέλη της σπείρας άλλαζαν τους αριθμούς επικοινωνίας στα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν κάθε δύο ημέρες έχοντας στη διάθεσή τους πάνω από 1000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας οι οποίες ήταν δηλωμένες σε ονόματα Πακιστανών. Αξιοσημείωτο είναι πως σε μόνο ένα άτομο είχαν δηλωθεί πάνω από 500 κάρτες.

Επτά συλλήψεις

Μέχρι στιγμής, επτά άτομα της σπείρας έχουν συλληφθεί, ενώ οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης.

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας που προσποιούνταν τους υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ, αποκόμισαν λεία που εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, ωστόσο τα χρήματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.