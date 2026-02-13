Νέα στοιχεία και εικόνες από τη χθεσινή (12/2) επιχείρηση για τον εντοπισμό και τις συλλήψεις 11 μελών της εγκληματικής οργάνωσης με τους πάνω από 200 «αχυρανθρώπους», έδωσε στη δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Το βίντεο καταγράφει την έρευνα και τον εντοπισμό φακέλων και άλλων συσκευασιών με μετρητά σε ειδική κρύπτη, η οποία βρισκόταν σε ένα από τα καταστήματα γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού που εμπλέκεται στο κύκλωμα.

Παρόμοιες έρευνες πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα σε συνολικά 11 κατοικίες, στο πλαίσιο της εξάρθρωσης του κυκλώματος με τις 380 επιχειρήσεις – «βιτρίνα», οι οποίες είχαν καρπωθεί ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές 43 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τις έρευνες:

Στις έρευνες αυτές εντοπίστηκαν έγγραφα και δικαιολογητικά ταυτοποίησης για 205 φαινομενικά υπεύθυνους εταιρειών (κυρίως ξένης καταγωγής), τους οποίους χρησιμοποιούσε το κύκλωμα, για να εμφανίζονται σαν υπεύθυνοι των 380 επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων και γνωστής αλυσίδας γρήγορου φαγητού.

Συνολικά εντοπίστηκαν 110 τραπεζικές κάρτες, 110 εταιρικές σφραγίδες, συσκευές POS, ηλεκτρονικός εξοπλισμός και μετρητά 100.000 ευρώ.

Ως επικεφαλής του κυκλώματος φέρονται 10 Έλληνες και ένας άνδρας ξένης καταγωγής, οι οποίοι και συνελήφθησαν, μετά από συντονισμένη επιχείρηση, στα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες και έως το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης.

Διώξεις για σωρεία κακουργημάτων στο κύκλωμα

Οι 11 συλληφθέντες κατηγορούνται για σωρεία κακουργημάτων. Συγκεκριμένα, ο εισαγγελέας τους άσκησε ποινική δίωξη για:

Συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση για τη διάπραξη κακουργημάτων,

Πλαστογραφία στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000

Απάτη στρεφόμενη κατά του ελληνικού δημοσίου πάνω από 120.000 ευρώ από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

Ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα.

Οι συλληφθέντες παραπέμφθηκαν σε ανακρίτρια, από όπου αναμένεται να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.