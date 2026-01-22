Οι τελευταίες στιγμές της άτυχης Χριστίνας ήταν δραματικές, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Βίντεο ντοκουμέντο κυκλοφόρησε στη δημοσιότητα, στο οποίο φαίνεται η ομαδική, αλλά άκαρπη προσπάθεια των Πυροσβεστών και των περιοίκων να την απεγκλωβίσουν κάτω από το όχημα, στο οποίο την είχαν παρασύρει τα ορμητικά νερά.

Δείτε το βίντεο:

Η κινητοποίηση ήταν πολύ μεγάλη, δυστυχώς όμως η Χριστίνα ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Η 56χρονη στην προσπάθειά της να περάσει, πεζή πάνω από φουσκωμένο χείμαρρο, παρασύρθηκε από ορμητικά νερά και εγκλωβίστηκε κάτω από αυτοκίνητο.

Άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της και το ασθενοφόρο την μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Η τραγωδία συνέβη στην οδό Κυρίλλου και Μεθοδίου στην Άνω Γλυφάδα.

Οι τελευταίες τραγικές στιγμές της 56χρονης

Κάτοικοι που παρακολουθούσαν τη σκηνή από τα μπαλκόνια τους, ανέφεραν πως ο ορμητικός χείμαρρος ήταν γεμάτος φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες, με αποτέλεσμα η Χριστίνα να παγιδευτεί κάτω από όχημα το οποίο είχε επίσης παρασυρθεί και βρισκόταν μέχρι τη μέση μέσα στο νερό.

Συμπληρώνουν, μάλιστα, οι περίοικοι ότι η άτυχη γυναίκα «ενδεχομένως να χτυπήθηκε από κάποιο αντικείμενο, να έπεσε με το κεφάλι, να λιποθύμησε και να έχασε τις αισθήσεις της».

«Όταν η γυναίκα εγκλωβίστηκε κάτω από το όχημα είχε τις αισθήσεις της και ήταν ζωντανή για μερικά δευτερόλεπτα», ανέφεραν στην ΕΡΤ.

Ωστόσο, όπως υποστήριξαν, ενδεχομένως να πνίγηκε γιατί έμεινε για αρκετή ώρα κάτω από το νερό καθώς ένας άνδρας που προσπάθησε να την τραβήξει κάτω από το όχημα δεν τα κατάφερε.