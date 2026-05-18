Στο φως της δημοσιότητας έρχεται βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας, το οποίο αποτυπώνει τη στιγμή που η γκρίζα BMW στη Ρόδο καρφώνεται πάνω στο όχημα των δύο άτυχων γυναικών, με αποτέλεσμα τον ακαριαίο θάνατό τους.

Την ίδια ώρα, εις βάρος του 44χρονου οδηγού ασκήθηκε βαρύτατη ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου, καθώς προκάλεσε το θανατηφόρο τροχαίο με θύματα την 57χρονη γυναίκα και την 26χρονη κόρη της. Η κατηγορία που αντιμετωπίζει αφορά το αδίκημα της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο κατά συρροή δύο ανθρώπων.

Συνοδευόμενος από τους νομικούς του εκπροσώπους και αστυνομικούς, ο 44χρονος προσήχθη ενώπιον του ανακριτή Ρόδου, από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να προετοιμάσει την απολογητική του γραμμή.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:

Το χρονικό της τραγωδίας

Το σφοδρό δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (17/5), στην περιοχή Αφάντου της Ρόδου, κοντά σε γνωστό κατάστημα σούπερ μάρκετ.

Μετά τη σφοδρή σύγκρουση των δύο οχημάτων, στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας επιχείρησαν στο σημείο και απεγκλώβισαν μητέρα και κόρη, οι οποίες είχαν ήδη χάσει τις αισθήσεις τους. Η μεταφορά τους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ήταν τυπική διαδικασία, καθώς εκεί απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Από το ίδιο τροχαίο τραυματίστηκαν επίσης τρία άτομα που επέβαιναν στη BMW, ένας πατέρας, ο γιος του και μια γυναίκα, οι οποίοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

«Έτσι όπως πάει, θα σκοτώσει άνθρωπο»

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε μια νέα, κρίσιμη μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ένα αυτοκίνητο με χαρακτηριστικά που προσομοιάζουν με εκείνο του 44χρονου, κινούνταν με εξαιρετικά επικίνδυνο τρόπο, λίγη ώρα πριν από το δυστύχημα. Μιλώντας στον ΑΝΤ1, μια γυναίκα οδηγός περιέγραψε τα όσα έζησε:

«Μεσημέρι, γύρω στις 12, κατευθυνόμασταν με τον σύζυγο και τα παιδιά μου με το αυτοκίνητο από τη Ρόδο προς τον Άγιο Ιωάννη Καλλιθέας. Λίγο μετά τα φανάρια, στη διασταύρωση Κοσκινού, αφού είχαμε περάσει το φανάρι, ακούσαμε πίσω μας έναν πολύ δυνατό θόρυβο και νομίσαμε ότι γινόταν κάποια κόντρα, όπως συνηθίζεται στο νησί, με αυτοκίνητο ή μηχανή, γιατί δεν μπορούσαμε να διακρίνουμε. Ακουγόταν ένας πάρα πολύ δυνατός βόμβος.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, μάς προσπέρασε ένα ασημί, μικροκαμωμένο αυτοκίνητο, αυτό προλάβαμε να δούμε. Μας προσπέρασε με ιλιγγιώδη ταχύτητα, τόσο εμάς, όσο και τα μπροστινά αυτοκίνητα, κάνοντας ζιγκ-ζαγκ. Μάλιστα, είχα πει και στον σύζυγό μου εκείνη τη στιγμή να κάνουμε στην άκρη και να κόψουμε ταχύτητα, γιατί κάποιος έτρεχε πάρα πολύ. Μας προσπερνάει, συνεχίζει να αυξάνει την ταχύτητα, γιατί ακούγαμε την εξάτμιση πάρα πολύ, ενώ είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά χιλιόμετρα. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή λέω και στον σύζυγό μου: ”Έτσι όπως τρέχει, θα σκοτώσει κάποιον”.

Και λίγες ώρες μετά μάθαμε ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, που ταίριαζε και στην περιγραφή του αυτοκινήτου που είχαμε δει, ήταν εκείνο που δυστυχώς σκότωσε τις δύο κοπέλες».