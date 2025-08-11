Ο ένας καθόταν στην παραλία και ατένιζε το πέλαγος. Ο άλλος έκανε βραδινό μπανάκι στα νερά της Χαλκιδικής μέχρι να φτάσει στην πιο κοντινή βάρκα. Λες και ήταν… δικιά του, την έβγαζε στην παραλία και στη συνέχεια την «έγδυναν» αφαιρώντας την εξωλέμβια μηχανή της.

Δείτε το βίντεο με τον έναν από τους δράστες στο επάνω δεξιά σημείο της εικόνας την ώρα που μπαίνει στην θάλασσα για να φτάσει σε σκάφος που έχει στοχοποιήσει:

Το ίδιο πράγμα δεν έγινε ούτε μια ούτε δυο ούτε τρεις φορές, αλλά… 69! Μέχρι που το σταμάτησαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, οι οποίοι συνέλαβαν δυο Γεωργιανούς. Το «δίδυμο» δρούσε τα τελευταία δυο χρόνια και όπως είπε ένα από τα θύματα του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του STAR, «τα τελευταία 6 – 7 χρόνια, τον Σεπτέμβριο, τον Απρίλιο, τον Μάιο και επιλεκτικά τον Ιούνιο κλέβανε συνεχώς μηχανές θαλάσσης».

Ο ίδιος, επιχειρηματίας στην περιοχή της Χαλκιδικής, πήγε μια μέρα στη θάλασσα και η βάρκα του είχε κάνει «φτερά». Όπως χαρακτηριστικά περιέγραψε «το σκάφος ήταν μέσα στη θάλασσα, το πήραν από το ρεμέτζο, το πήγαν ένα μίλι παρακάτω σε μια παραλία απόμερη όπου είχε ένα χωματόδρομο που επικοινωνούσε με τον κεντρικό δρόμο και μου την πήραν γύρω στις 12:30 με 01:00 το βράδυ… Μια εβδομάδα έμεινα χωρίς μηχανή γιατί παρήγγειλα άλλη, ήταν πολύ μεγάλη η ταλαιπωρία, και οικονομική, ψυχολογική».

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα δυο μέλη αλλά και να εξακριβώσουν που κατέληγαν και οι κλεμμένες μηχανές. «Τις έκαναν κομμάτια και τις έστελναν με μεταφορική εταιρεία στη Γεωργία αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος» λέει αστυνομικός που ασχολήθηκε με την υπόθεση.

Όπως αναφέρει και το δελτίο τύπου της αστυνομίας, «με αυτόν τον τρόπο, διέπραξαν από αρχές του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025 συνολικά 69 κλοπές, αφαιρώντας κυρίως τους εξωλέμβιους κινητήρες των σκαφών, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 530.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων».

Οι συλληφθέντες κυκλοφορούσαν με νοικιασμένα αυτοκίνητα και πολλές φορές διέλυαν τις εξωλέμβιες μηχανές σε ένα απομακρυσμένο χωράφι, μακριά από τα αδιάκριτα βλέμματα. Από την έρευνα που έγινε, διαπιστώθηκε ότι «χτυπούσαν» μόνο στην Χαλκιδική ενώ ένας από τους δυο συλληφθέντες, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να παραδέχτηκε την εγκληματική τους δράση. Επίσης, στην κατοχή τους, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και έγγραφα που αποδεικνύουν αποστολές προϊόντων στη χώρα τους ενώ κατασχέθηκαν:

• 3 εξωλέμβιες μηχανές θαλάσσης,

• 2 συστήματα μετάδοσης κίνησης σκάφους θαλάσσης,

• 1 κοπίδι,

• διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και

• το χρηματικό ποσό των 640 ευρώ.

Οι συλληφθέντες εντός της ημέρας θα απολογηθούν στον ανακριτή ενώ πληροφορίες του zougla.gr λένε ότι μόλις έγινε γνωστή η είδηση της σύλληψης τους, και κυρίως του τρόπου δράσης τους, έχουν υπάρξει απανωτά τηλέφωνα στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου από διάφορες παραθαλάσσιες περιοχές, ακόμα και από την Αττική, και ειδικότερα από θύματα ανάλογης κλοπής που αγωνιούν μήπως οι αρχές βρήκαν την δική τους εξωλέμβια μηχανή.