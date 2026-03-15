Σοκαριστικό είναι το βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας, από τη στιγμή της φονικής σύγκρουσης μεταξύ δύο μηχανών, που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο κέντρο της Αθήνας, έξω από τη Βουλή.

Ήταν λίγο μετά τις 5:30 τα ξημερώματα, όταν αστυνομικός που επέβαινε σε μηχανή, βρισκόταν στην οδό Ακαδημίας, στο φανάρι της συμβολής με τη Βασιλίσσης Σοφίας. Ο αστυνομικός παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και ξεκίνησε να κινείται στο αντίθετο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας, μέχρι που συγκρούστηκε σφοδρά με τον 63χρονο οδηγό μηχανής που κινούνταν κανονικά στο ρεύμα του, ο οποίος μερικές ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Το βίντεο από τη στιγμή της σύγκρουσης είναι αποκαλυπτικό όσον αφορά τις παραβάσεις του αστυνομικού, ο οποίος όχι απλά παραβίασε το κόκκινο φανάρι και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα, αλλά κινούνταν και με μεγάλη ταχύτητα.

Δείτε το βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA: