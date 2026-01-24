Το Άστρος Κυνουρίας αποχαιρέτησε χθες, Παρασκευή 23 Ιανουαρίου, τον Ανδρέα Αραχωβίτη, τον λιμενικό που έχασε τη ζωή του την ώρα που εκτελούσε το καθήκον του εν ώρα καταιγίδας.

Ο 53χρονος λιμενικός ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στο Παράλιο Άστρος το απόγευμα της Τετάρτης, 21 Ιανουαρίου, όταν βρισκόταν σε περιπολία μαζί με συνάδελφό του και έκαναν ελέγχους στα σκάφη, καθώς στην περιοχή έπνεαν άνεμοι 9 με 10 μποφόρ λόγω της κακοκαιρίας.

Στο παρακάτω βίντεο, που απέστειλε στη «Ζούγκλα» ο Γιώργος Βάλλης, πρόεδρος της Π.Ε.Π.Ι.Ε.Θ, μπορείτε να δείτε το σημείο που σημειώθηκε η τραγωδία, το οποίο «σφυροκοπούν» τα κύματα:

Να υπενθυμίσουμε πως ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο κέντρο υγείας του Άστρους, όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες γιατρών και νοσηλευτών να τον επαναφέρουν.

Ήταν πατέρας ενός 8χρονου αγοριού.