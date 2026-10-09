Φως στις ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή σε δύο νέους ανθρώπους στη Λεωφόρο Θηβών, ρίχνει βίντεο-ντοκουμέντο που είδε το φως της δημοσιότητας από κάμερα στην περιοχή.

Το οπτικό υλικό καταγράφει τη στιγμή της σφοδρής σύγκρουσης της μοτοσικλέτας, αποτυπώνοντας πώς η μοτοσυκλέτα χτύπησε σε κολώνα που ήταν στην διαχωριστική νησίδα και τα κράνη των αναβατών εκσφενδονίστηκαν στην άσφαλτο, με αποτέλεσμα οι δύο άνθρωποι, μία γυναίκα ηλικίας 26 και ένας άνδρας 28 ετών να χάσουν τη ζωή τους. Οι εικόνες από το σημείο καταδεικνύουν τη σφοδρότητα με την οποία η μηχανή βγήκε εκτός ελέγχου. Οι αναβάτες της βρέθηκαν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 4:00 τα ξημερώματα, στο ύψος του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, στου Ρέντη. Μετά τη σύγκρουση, οι δύο αναβάτες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο. Παρά τις προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού να τους κρατήσουν στη ζωή, υπέκυψαν στα βαρύτατα τραύματά τους λίγη ώρα αργότερα.