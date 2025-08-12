Μία 50χρονη οδηγός ανασύρθηκε νεκρή μετά από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στη Λεωφόρο Ποσειδώνος.

Σύμφωνα με βίντεο που μετέδωσε το MEGA, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ξέφυγε από την πορεία του για άγνωστο λόγο και συγκρούστηκε με έναν φοίνικα στο διαχωριστικό της παραλιακής οδού.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, η οποία απεγκλώβισε τη γυναίκα, η οποία όμως ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της.

Επιπλέον, το μεσημέρι της Κυριακής καταγράφηκε ακόμη ένα θανατηφόρο τροχαίο στη λεωφόρο Ποσειδώνος, όταν ένας άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από σύγκρουση του αυτοκινήτου του με τον τοίχο του δεύτερου τούνελ στο ρεύμα προς Γλυφάδα.