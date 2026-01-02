Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το ξημέρωμα στη λεωφόρο Λαυρίου με θύμα 23χρονο οδηγό.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το αυτοκίνητό του βγήκε από τον δρόμο και χτύπησε στις μπάρες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που έφερε στο φως το MEGA, κατέγραψε το μαύρο αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 23χρονο, δευτερόλεπτα πριν την φονική πρόσκρουση στο Μαρκόπουλο.

Ο νεαρός είχε αναπτύξει ταχύτητα στη λεωφόρο Μαρκοπούλου, λίγο μετά τις 3:15 τα ξημερώματα.

Όπως είπε στο MEGA ο πατέρας του θύματος, ο 23χρονος οδηγούσε το αυτοκίνητο ενός φίλου του.

«Μου λέει θα πάω σε ένα καφέ εδώ στην πλατεία. Τον ξαναπαίρνω τηλέφωνο μου λέει “έρχομαι σε λίγο”. Παρκάρει το αμάξι το δικό του στην πλατεία και μαθαίνω ότι είχε φύγει με άλλο αμάξι», ανέφερε ο πατέρας του θύματος.

Αυτή ήταν και η τελευταία τους επικοινωνία.

Ο 23χρονος οδηγός έχοντας αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα έχασε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε με σφοδρότητα πάνω σε μάντρα σπιτιού, την οποία και διέλυσε.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 23χρονος ανετράπη. Από τον εκκωφαντικό θόρυβο της πρόσκρουσης κάτοικοι και διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν να βοηθήσουν.

«Είδα ένα αυτοκίνητο σε πολύ άθλια κατάσταση, το οποίο είχε διαλύσει τα πάντα και πάνω σε μια κολώνα τσιμεντένια που είχε πέσει εκεί πάνω στη στροφή. Άκουσα ότι ήταν αφρενάριστος και ότι δε φόραγε ζώνη το παιδί», δήλωσε διερχόμενος οδηγός.

Τον απεγκλώβισαν από το σμπαραλιασμένο όχημα

Στην αρχή όλοι πίστευαν ότι θύμα του τροχαίου δυστυχήματος ήταν ο φίλος του 23χρονου και ιδιοκτήτης του οχήματος.

«Και εμένα με πήραν μετά κατά τις πέντε η ώρα πέντε και… Είχαν πάει οι γονείς του άλλου του παιδιού που είχε το αμάξι γιατί νομίζαμε ότι ήτανε ο γιος του. Έρχεται μετά αυτός που είχε το αμάξι και μου λέει «Μου πήρε τα κλειδιά ήθελε να πάει μέχρι τα Καλύβια και να γυρίσει». Τώρα η γυναίκα μου έχει πάει δεύτερη φορά στο Κέντρο Υγείας, δεν είναι καλά παθαίνει κρίση πανικού», συνέχισε ο πατέρας του άτυχου 23χρονου, μιλώντας στο MEGA.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο 23χρονος εγκλωβίστηκε μέσα στο σμπαραλιασμένο αυτοκίνητο και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής για να τον απεγκλωβίσει.

Εικοσιτρία λεπτά μετά το τροχαίο, το ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο για να μεταφέρει τον άτυχο νεαρό στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.