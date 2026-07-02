Νέα τροπή παίρνουν οι έρευνες για τη φονική πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, η οποία βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν 65χρονο άνδρα και τον 12χρονο γιο του. Την ίδια ώρα, η σύζυγος και μητέρα της οικογένειας δίνει τη δική της μάχη, νοσηλευόμενη με εγκαύματα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο.

Το βίντεο-ντοκουμέντο και η αιτία της καταστροφής

Στο φως της δημοσιότητας ήρθε οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, το οποίο προβλήθηκε στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 και αποτυπώνει τα πρώτα δευτερόλεπτα της καταστροφής. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από την ανεύθυνη πράξη οδηγού, ο οποίος πέταξε αναμμένο τσιγάρο σε ξερά χόρτα στην άκρη του οδικού δικτύου.

Όπως φαίνεται στο υλικό, ο πρώτος καπνός εκδηλώθηκε μόλις δύο λεπτά μετά το συμβάν. Οι ισχυροί άνεμοι σε συνδυασμό με την εύφλεκτη ύλη βοήθησαν το πύρινο μέτωπο να γιγαντωθεί ταχύτατα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο, η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε απόσταση δύο χιλιομέτρων, φτάνοντας μέχρι την περιοχή της Λητής, αφήνοντας πίσω της μια τραγωδία.

Οι έρευνες της Πυροσβεστικής για τον εντοπισμό του υπαίτιου

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης έχει στρέψει την προσοχή του σε τρία συγκεκριμένα αυτοκίνητα.

Τα οχήματα αυτά καταγράφηκαν να διέρχονται από το σημείο μηδέν, την ώρα ακριβώς που ξεκίνησε η εστία. Οι οδηγοί τους έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και εξετάζονται λεπτομερώς από τις Αρχές, προκειμένου να διευκρινιστεί ποιος ευθύνεται για τη μοιραία ρίψη του τσιγάρου.

«Νόμιζα ότι με ακολουθούσαν» – Η συγκλονιστική μαρτυρία της μητέρας

Η 40χρονη μητέρα, η οποία κατάφερε να βγει ζωντανή από την πύρινη λαίλαπα, περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε η οικογένειά της:

«Βρισκόμασταν μέσα στο σπίτι όταν αντιληφθήκαμε τις φλόγες. Μόλις ανοίξαμε την πόρτα, είδαμε τη φωτιά να έχει πλησιάσει τη βλάστηση. Ο σύζυγός μου με προέτρεψε να φύγουμε αμέσως. Κατευθύνθηκα προς το αυτοκίνητο πιστεύοντας ότι με ακολουθούσαν τόσο εκείνος όσο και το παιδί μας. Μπήκα στη θέση του συνοδηγού, όμως η ατμόσφαιρα ήταν πνιγηρή από τους καπνούς και η ορατότητα μηδενική. Το όχημα είχε ήδη αρχίσει να καίγεται από την πλευρά του οδηγού. Το μόνο που θυμάμαι μετά είναι τους πυροσβέστες που με απομάκρυναν από το σημείο».

Το χρονικό της τραγωδίας και ο εντοπισμός των θυμάτων

Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως από τον Δήμο Ωραιοκάστρου για τον θάνατο του πατέρα και του γιου προκαλούν ρίγη συγκίνησης. Η σορός του 12χρονου αγοριού εντοπίστηκε από τους διασώστες μέσα σε μια ντουλάπα του σπιτιού. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το παιδί, τρομοκρατημένο από την ορμή της φωτιάς, έψαξε εκεί καταφύγιο για να προστατευτεί.

Ο 65χρονος πατέρας, συνταξιούχος εκπαιδευτικός με έντονη κοινωνική παρουσία στην περιοχή, βρέθηκε νεκρός στον προαύλιο χώρο της κατοικίας, στην προσπάθειά του να σώσει την περιουσία του και να αντιμετωπίσει τις φλόγες.