Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο ενός 31χρονου Ουκρανού, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε διαμέρισμα στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα, χθες το απόγευμα (10/10).

Την Αστυνομία ειδοποίησε ένας 48χρονος ομοεθνής του, ισχυριζόμενος ότι τέσσερα άτομα εισέβαλαν στο σπίτι που έμεναν και τους επιτέθηκαν χωρίς λόγο.

Σήμερα (11/10)ήρθε στο φως βίντεο από κάμερα ασφαλείας σούπερ μάρκετ, στο οποίο ο 48χρονος φαίνεται να εισέρχεται αιμόφυρτος και να ζητά βοήθεια.

Στα χέρια του κρατά tie wraps, με τα οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν δεμένο και το θύμα.

Η μαρτυρία του 48χρονου εξετάζεται ενδελεχώς, καθώς στο διαμέρισμα βρέθηκαν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές που εγείρουν υποψίες για παράνομη δραστηριότητα.

Οι δύο άνδρες έχουν πολωνικά διαβατήρια, ενώ οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο τραυματίας να σκότωσε τον ομοεθνή του και να σκηνοθέτησε την υποτιθέμενη εισβολή.