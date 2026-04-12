Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στην περιοχή της Αρτέμιδας, όταν αυτοκίνητο που βγήκε από στενό, έκλεισε τον δρόμο σε μοτοσικλέτα που κινούταν επί της Λεωφόρου Σπάτων – Αρτέμιδος, με αποτέλεσμα η μηχανή να πέσει πάνω του με μεγάλη ταχύτητα. Ο 18χρονος αναβάτης του δίκυκλου εκτινάχθηκε και έπεσε στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, όπου φαίνεται ο οδηγός του αυτοκινήτου να φεύγει από το σημείο μετά το τροχαίο, αφήνοντας τον τραυματισμένο μοτοσικλετιστή αβοήθητο.

Ο 18χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πολλαπλά τραύματα, αλλά έχει ξεπεράσει τον κίνδυνο.

Οι Αρχές πραγματοποιούν έρευνα, επιχειρώντας να ταυτοποιήσουν το όχημα μέσα από στοιχεία όπως το χρώμα, το μοντέλο και πιθανόν τον αριθμό κυκλοφορίας.

