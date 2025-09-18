Ένας 29χρονος οδηγός μοτοσικλέτας έχασε τη ζωή του χτες Τετάρτη, μετά το τροχαίο που σημειώθηκε στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με φορτηγό στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Το τροχαίο έγινε χθες το πρωί γύρω στις 09:00 στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ένα φορτηγό με οδηγό έναν 54χρονο από τη Βουλγαρία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων. Τότε, η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 29χρονος και κινείτο επί της Λεωφόρου, συγκρούστηκε με το φορτηγό με συνέπεια ο μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί σοβαρά.

Ο 29χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο “Γ. Γεννηματάς” όπου, λίγες ώρες αργότερα, υπέκυψε στα τραύματά του, και άφησε την τελευταία του πνοή.

Όπως βλέπετε στην εικόνα, ο οδηγός της νταλίκας, υπό την καθοδήγηση τριών ατόμων, επιχειρεί να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής. Ο μοτοσικλετιστής, παρά το ότι τα υπόλοιπα αυτοκίνητα έχουν σταματήσει, περνάει ανάμεσά τους και δεν προλαβαίνει να αντιδράσει για να ακινητοποιήσει το δίκυκλο. Αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει με σφοδρότητα στην καρότσα της νταλίκας.

Στο βίντεο φαίνονται επίσης τα τρία άτομα που βοηθούσαν τον οδηγό της νταλίκας να έχουν σοκαριστεί και να πιάνουν το κεφάλι τους. Ο 29χρονος μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» όπου λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Για το θανατηφόρο τροχαίο συνελήφθησαν τόσο ο Βούλγαρος οδηγός της νταλίκας, όσο και τα τρία άτομα που του έδιναν οδηγίες για να διασχίσει την οδό της Γεωργικής Σχολής.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο

Κακουργηματική δίωξη άσκησε ο Εισαγγελέας

Για το δυστύχημα συνελήφθησαν τέσσερα άτομα, ο 54χρονος Βούλγαρος οδηγός, και τρία ακόμη άτομα, τα οποία, σύμφωνα με την προανάκριση της Τροχαίας, καθοδηγούσαν τον πρώτο, προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής.

Όπως έγινε γνωστό, η δίωξη που απαγγέλθηκε αφορά τις εξής πράξεις (σε βαθμό κακουργήματος):

– Επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο, και είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο άλλου.

– Επικίνδυνες παρεμβάσεις στην οδική συγκοινωνία, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο, και η οποία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο άλλου, κατά συναυτουργία.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε τακτικό Ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.