Παρασκευή 21η Αυγούστου και ο Αλέξης Τριάντος, ιδιοκτήτης του αλιευτικού «ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΝΑ», δέχεται επείγουσα ειδοποίηση να σπεύσει στα ανοιχτά της Πύλου για παροχή βοήθειας σε ιστιοπλοϊκό σκάφος, που πλέει ακυβέρνητο. Είναι το καταμαράν του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγκό.

Ο Ισπανός επιχειρηματίας, έχει ξεκινήσει το ταξίδι -που σχεδιάζει ένα χρόνο- από την Δευτέρα 17/08 μαζί με τη σύζυγό του. Το σκάφος του -καινούριο στα χέρια του ζεύγους και σε παρθενικό ταξίδι για λογαριασμό τους- σαλπάρει από τις Συρακούσες, στη Σικελία, με προορισμό την Πύλο, στην Ελλάδα. Το ζευγάρι διαθέτει δίπλωμα για την πλοήγηση του σκάφους «Theorema» και δεν έχει άλλο πλήρωμα μαζί του.

Την Παρασκευή όμως, πέντε μέρες μετά τον απόπλου, το όνειρο έχει μετατραπεί σε εφιάλτη. Η γυναίκα βρίσκεται για τρία μερόνυχτα μόνη της, πάνω στο ακυβέρνητο ιστιοφόρο. Έχει προηγηθεί το ατύχημα με την πτώση του συζύγου της στη θάλασσα.

Βίντεο ντοκουμέντο από την προσέγγιση στο ιστιοφόρο

Η ώρα είναι 11:30 το πρωινό της Παρασκευής 21/08, όταν ο καπετάνιος του αλιευτικού φτάνει κοντά στο σκάφος. Βρίσκεται 15 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου.

Δείτε το βίντεο – ντοκουμέντο, με το σκάφος να διακρίνεται πίσω από το αλιευτικό:

Η θάλασσα στη περιοχή είναι φουρτουνιασμένη. Επικρατούν κατά τόπους μέχρι και 6 μποφόρ. Ο καπετάνιος του αλιευτικού προσεγγίζει το ιστιοπλοϊκό και αντικρίζει πάνω την γυναίκα, που φαίνεται σοκαρισμένη. Την ρωτάει αν χρειάζεται βοήθεια και αν έχει τραυματιστεί. Εκείνη απαντάει αρνητικά.

Προσφέρεται να την μεταφέρει στο σκάφος του, πριν ξεκινήσει την ρυμούλκηση αλλά εκείνη αρνείται και μένει στο καταμαράν. Στο σκάφος ανεβαίνει και το Λιμενικό.

Ο καπετάνιος του αλιευτικού «δένει» το σκάφος και ξεκινά την κοπιώδη προσπάθεια να το ρυμουλκήσει στην Πύλο. Γύρω του βρίσκονται σκάφη του Λιμενικού Σώματος, που εποπτεύουν την επιχείρηση. Η Κάρμεν Ντίαθ, η σύζυγος του 66χρονου επιχειρηματία, που έπεσε στη θάλασσα και έκτοτε αγνοείται, μεταφέρεται μαζί με το σκάφος στην Πύλο.

Η ίδια λέει στο Λιμενικό, πως ο 66χρονος καθάριζε ένα ψάρι στο κατάστρωμα και γλίστρησε πάνω στα αίματα, πέφτοντας στη θάλασσα. Προσθέτει πως τα έχασε εντελώς και δεν κατάφερε να σταματήσει το σκάφος και να τον βοηθήσει. Λέει πως το κινητό της βρήκε σήμα μετά από τρία 24ωρα και τότε επικοινώνησε με γνωστό της για να ζητήσει βοήθεια.

Στην Πύλο σπεύδουν τα παιδιά της, που τις επόμενες ώρες κάνουν διαρκείς εκκλήσεις σε Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα να συνεχίσουν την προσπάθεια για να βρεθεί ο πατέρας τους. Το Λιμενικό στο σκάφος εντοπίζει ένα μυστηριώδες σημείωμα που γράφει απλά πως «όλα είναι καλά».

Ο γιος του αγνοούμενου, Σέρχιο Μουτίλμπα, μιλώντας στην ισπανική εφημερίδα El Pais, δεν κρύβει την αγωνία του, αλλά επιμένει πως η οικογένεια εξακολουθεί να ελπίζει. «Είναι πολύ δύσκολο, αλλά έχουμε ελπίδες», λέει, ζητώντας να διατεθούν όλα τα απαραίτητα μέσα για να εντοπιστεί ο πατέρας του.

Οι δύο γιοί του ζεύγους ανησυχούν ταυτόχρονα και για την μητέρα τους, καθώς η ψυχική της κατάσταση δεν είναι καλή. Την μεταφέρουν στην Ισπανία για να λάβει ιατρική βοήθεια.

«Ήταν αγχωμένη, όταν την βρήκα – Είχε 3 μέτρα κύμα γύρω της»

Ο καπετάνιος του αλιευτικού, που βρέθηκε πρώτος στο πλευρό της γυναίκας μιλάει στη «Ζούγκλα» για όσα αντίκρυσε στο σκάφος.

«Ήταν αγχωμένη, όταν την βρήκα» μας είπε και διευκρίνισε πως οι συνθήκες στην θάλασσα ήταν αντίξοες, με κύματα τριών μέτρων να χτυπούν το καταμαράν. Ο ίδιος παρατήρησε ότι η σωστική λέμβος ήταν άθικτη και τα σωσίβια αριστερά και δεξιά από το σκάφος βρίσκονταν όλα στη θέση τους.

Ακούστε τι είπε για τις επικοινωνίες του σκάφους και όσα είδε ανεβαίνοντας πάνω σε αυτό: