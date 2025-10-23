Επιμέλεια: Π.Π.

Πλοιάριο με περίπου 40 μετανάστες έφτασε … ανενόχλητο στο λιμάνι της Καραβέ στη Γαύδο.

Εκεί συνοδεύτηκε από φουσκωτό του Λιμενικού και έδεσε με ασφάλεια.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (23/10) στο ακριτικό νησί, τη στιγμή που σε καθημερινή βάση υπάρχουν ανακοινώσεις για επιχειρήσεις διάσωσης.

Πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, το πλοιάριο κατευθύνεται στο λιμάνι, και μάλιστα από την βόρεια πλευρά του νησιού.

Κάτι που πιθανώς σημαίνει ότι έκανε τον κύκλο της Γαύδου για να φτάσει στην Καραβέ, πλέοντας με τη μηχανή του και πάντα χωρίς να υπάρχει δίπλα του κάποιο συνοδευτικό σκάφος.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες της ιστοσελίδας parakritika.gr:

Την ίδια στιγμή, στο λιμάνι της Καραβέ αναμένονται άλλοι 87 αλλοδαποί που βγήκαν στο νησί την Τετάρτη, προκειμένου να επιβιβαστούν στο πλοίο της γραμμής και να προωθηθούν στην Κρήτη και κατόπιν να φιλοξενηθούν στο εκθεσιακό κέντρο της Αγυιάς, όπου ο αριθμός αρχίζει και πάλι να αυξάνεται.

Συνολικά, 158 άτομα, με το πλοίο της γραμμής, έρχονται να προστεθούν σε εκείνα που ήδη βρίσκονται στην Αγυιά, ανεβάζοντας περαιτέρω τον αριθμό των φιλοξενούμενων στο εκθεσιακό κέντρο.

Πηγές: parakritika.gr / cretalive.gr