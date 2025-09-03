«Πλακάκια» είχαν βαφτίσει τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης των Χανίων την κάνναβη, η οποία ήταν η μία από τις τρεις ναρκωτικές ουσίες που διακινούσαν. Η πολυμελής οργάνωση είχε χωριστεί σε ομάδες, με κάθε μία από αυτές να εμπορεύεται και από ένα ναρκωτικό.

Ο Μ.Ι., γνωστός ως «Στρατηγός», ήταν ο ένας εκ των διακινητών κάνναβης, ο οποίος συχνά προμηθευόταν την παράνομη ουσία από τον Λ.Α., πρόσωπο γνώριμο των διωκτικών Αρχών, αφού είχε εμπλακεί και στο παρελθόν σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Στο παρακάτω βίντεο ντοκουμέντο, μέλη της οργάνωσης φαίνονται να συναντιούνται σε απομακρυσμένα μέρη, προκειμένου να μην τραβήξουν τα βλέμματα:

Σε μία εκ των συνομιλιών τους, που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛ.ΑΣ., ο «Στρατηγός» έκανε παράπονα στον συγκεκριμένο προμηθευτή, καθώς είχε καθυστερήσει η παράδοση της νέας ποσότητας κάνναβης, την οποία αναφέρουν ως «πλακάκια».

Ο Λ.Α. ακούγεται να δικαιολογείται, αναφέροντας ότι έχει χάσει δύο… εργάτες ξένης καταγωγής, οι οποίοι είχαν το ρόλο του «καλλιεργητή» στην υπό καλλιέργεια φυτεία, αφού έχουν συλληφθεί τυχαία για στέρηση εγγράφων από τις Αρχές. Στη συνέχεια, υποστηρίζει ότι δεν έχει άτομα να διακινήσουν περαιτέρω τις ποσότητες ναρκωτικών που παράγει.

Ο «Στρατηγός» αποκαλύπτει ότι και αυτός αντιμετωπίζει πρόβλημα στην προμήθεια ναρκωτικών, διότι ένας προμηθευτής πέθανε, και ένας άλλος υπέστη σοβαρό κάταγμα στο πόδι.

Εν τέλει, ο Μ.Ι. αναφέρει την πιθανότητα να βρεθεί εκτάκτως άτομο, το οποίο θα επιτελέσει ευκαιριακά τον ρόλο του «μεταφορέα», προκειμένου ο ίδιος να παραλάβει εφάπαξ «μια κούτα πλακάκια», δηλαδή μια μεγάλη ποσότητα κάνναβης.

Η ΕΛ.ΑΣ. τους παρακολουθούσε μέσα στους ελαιώνες, χρησιμοποιώντας drones:

Η «Ζούγκλα» αποκαλύπτει ολόκληρη τη συνομιλία των δύο ανδρών:

«Στρατηγός» : Ήντα κάμεις μωρέ εσύ; Εσύ τι κάνεις; Σα να μου φαίνεται ότι αργείς ή σε πήγε πίσω;

: Ήντα κάμεις μωρέ εσύ; Εσύ τι κάνεις; Σα να μου φαίνεται ότι αργείς ή σε πήγε πίσω; Λ.Α. : Όχι.

: Όχι. «Στρατηγός» : Ήντα όχι;

: Ήντα όχι; Λ.Α. : Έχουμε πρόβλημα… όχι, δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας, είμαστε ‘ντάξει, μόνο μας επήρανε δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά…

: Έχουμε πρόβλημα… όχι, δεν έχουμε πρόβλημα στα πλακάκια μας, είμαστε ‘ντάξει, μόνο μας επήρανε δυο ανθρώπους που δεν είχανε χαρτιά… «Στρατηγός» : Ααα, γα@@σέ τα …. Εσύ κατά τα άλλα, πώς πας φίλε;

: Ααα, γα@@σέ τα …. Εσύ κατά τα άλλα, πώς πας φίλε; Λ.Α. : Δόξα το Θεό μπρε φίλε, δόξα το θεό, επαέ την παλεύουμε. Σιγά σιγά.

: Δόξα το Θεό μπρε φίλε, δόξα το θεό, επαέ την παλεύουμε. Σιγά σιγά. «Στρατηγός» : Μου ‘χες πει πως θα μου πέρναγες να μου έφερνες ένα.

: Μου ‘χες πει πως θα μου πέρναγες να μου έφερνες ένα. Λ.Α. : Ε άμα το δεις, το γράψε το τέτοιο, στο τύπο.

: Ε άμα το δεις, το γράψε το τέτοιο, στο τύπο. «Στρατηγός» : Μμμ και τι κάνεις; Δε θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα;

: Μμμ και τι κάνεις; Δε θα κάνεις τίποτα εσύ φέτος ή μπα; Λ.Α. : Έχω κάνει μπρε φίλε, απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε τα πλακάκια. Εγώ δεν μπορώ να κολλώ.

: Έχω κάνει μπρε φίλε, απλώς δεν έχω ανθρώπους να πουλήσουμε τα πλακάκια. Εγώ δεν μπορώ να κολλώ. «Στρατηγός» : Ναι ε; Και τι θα κάνω που εγώ είχα δυο και μου ψοφήσανε; Δύο εργάτες είχα και μου ψοφήσανε, το έμαθες ότι μου ψόφησε και ο ένας και ο άλλος ε;

: Ναι ε; Και τι θα κάνω που εγώ είχα δυο και μου ψοφήσανε; Δύο εργάτες είχα και μου ψοφήσανε, το έμαθες ότι μου ψόφησε και ο ένας και ο άλλος ε; Λ.Α. : Όχι.

: Όχι. «Στρατηγός» : Ο χοντρός εψόφισε εδά και 5 μήνες, 6.

: Ο χοντρός εψόφισε εδά και 5 μήνες, 6. Λ.Α. : Άλλο πάλι και αυτό.

: Άλλο πάλι και αυτό. «Στρατηγός» : Εψόφισε στη τουαλέτα μέσα, πήγε και έκανε καμία θρύμπα και τον ευρήκανε ξεντομένο το μα@@κα.

: Εψόφισε στη τουαλέτα μέσα, πήγε και έκανε καμία θρύμπα και τον ευρήκανε ξεντομένο το μα@@κα. Λ.Α. : Τι μα@@κας ήταν, ρε πες μου, τι μα@@κας μια ζωή.

: Τι μα@@κας ήταν, ρε πες μου, τι μα@@κας μια ζωή. «Στρατηγός» : Και ο άλλος που είχα έσπασε το πόδα του από πάνω και τον έχουνε.. και δεν τον έσπασε χαμηλά από το γοφό απάνω και είναι και αυτός άχρηστος! Τον έχουνε πάει στη Θεσσαλονίκη να του βάλουνε σίδερα στο γοφό. Αυτά που γυρνάνε σαν κατσαβίδια, τι διάολο είναι να πούμε, κατάλαβες;

: Και ο άλλος που είχα έσπασε το πόδα του από πάνω και τον έχουνε.. και δεν τον έσπασε χαμηλά από το γοφό απάνω και είναι και αυτός άχρηστος! Τον έχουνε πάει στη Θεσσαλονίκη να του βάλουνε σίδερα στο γοφό. Αυτά που γυρνάνε σαν κατσαβίδια, τι διάολο είναι να πούμε, κατάλαβες; Λ.Α. : Έχεις μπλέξει και συ δηλαδή.

: Έχεις μπλέξει και συ δηλαδή. «Στρατηγός» : Γάμησε τα …., μόνο; Τέλος πάντων, έχω εγώ κατά κοντά.

: Γάμησε τα …., μόνο; Τέλος πάντων, έχω εγώ κατά κοντά. Λ.Α. : Α κάνεις τη δουλειά σου, ‘ντάξει.

: Α κάνεις τη δουλειά σου, ‘ντάξει. «Στρατηγός» : Ε τι κάνω ρε φίλε; Σου ‘πα εγώ πως δε την κάνω.

: Ε τι κάνω ρε φίλε; Σου ‘πα εγώ πως δε την κάνω. Λ.Α. : Ααα.

: Ααα. «Στρατηγός» : Την κάνω, αλλά γιατί να μην κάνουμε, λέμε ένα παράδειγμα, έτσι, έτσι;

: Την κάνω, αλλά γιατί να μην κάνουμε, λέμε ένα παράδειγμα, έτσι, έτσι; Λ.Α. : Καλά το λες ρε φίλε, αλλά άκουσε με τώρα να δεις, εγώ θέλω να σου είμαι ξεκάθαρος, γιατί πάντα είμαι ξεκάθαρος, άσχετα που μερικές φορές δεν ήξερα ούτε ήντα κάναμε, να το κατέχεις δεν είχα.

: Καλά το λες ρε φίλε, αλλά άκουσε με τώρα να δεις, εγώ θέλω να σου είμαι ξεκάθαρος, γιατί πάντα είμαι ξεκάθαρος, άσχετα που μερικές φορές δεν ήξερα ούτε ήντα κάναμε, να το κατέχεις δεν είχα. «Στρατηγός» : Ναι, για πες μου.

: Ναι, για πες μου. Λ.Α. : Από αυτό που ξέρεις.

: Από αυτό που ξέρεις. «Στρατηγός» : Ναι.

: Ναι. Λ.Α. : Υπάρχει.

: Υπάρχει. «Στρατηγός» : Ναι.

: Ναι. Λ.Α. : Αλλά πρέπει να δω πώς θα γίνει- (ακατάληπτο)

: Αλλά πρέπει να δω πώς θα γίνει- (ακατάληπτο) «Στρατηγός» : Το κατάλαβα. Εκεί δεν έχουμε κανένα δικό μας να κάνει τη δουλειά αυτή, μπα! Α του δώσουμε κανά δυο κατοστάρικα παραπάνω; μπα;

: Το κατάλαβα. Εκεί δεν έχουμε κανένα δικό μας να κάνει τη δουλειά αυτή, μπα! Α του δώσουμε κανά δυο κατοστάρικα παραπάνω; μπα; Λ.Α. : Θες να ρωτήξω εγώ τώρα επαέ πέρα που είμαι; Σε 10 λεπτά, 15 λεπτά, μπορώ να τον βρω.

: Θες να ρωτήξω εγώ τώρα επαέ πέρα που είμαι; Σε 10 λεπτά, 15 λεπτά, μπορώ να τον βρω. «Στρατηγός» : Ε βρες, αν είναι και θέλει να του δώσουμε ένα χαρτζιλικάκι να μας κάνει μια δουλειά και αν είναι όπως πρέπει τα πράγματα, θα κάνουμε μια μεγάλη δουλειά που να μη τον χρειαζόμαστε μετά.

: Ε βρες, αν είναι και θέλει να του δώσουμε ένα χαρτζιλικάκι να μας κάνει μια δουλειά και αν είναι όπως πρέπει τα πράγματα, θα κάνουμε μια μεγάλη δουλειά που να μη τον χρειαζόμαστε μετά. Λ.Α. : Ναι.

: Ναι. «Στρατηγός» : Κατάλαβες;

: Κατάλαβες; Λ.Α. : Ναι, ναι, κατάλαβα.

: Ναι, ναι, κατάλαβα. «Στρατηγός» : Εντάξει, ας κάνουμε μια δουλειά αν είναι και αν είναι όπως πρέπει, τσακ, μια μεγάλη να τελειώσω, να πάρω μια κούτα πλακάκια ρε …, να την έχουμε να δουλέψουμε καιρό.

: Εντάξει, ας κάνουμε μια δουλειά αν είναι και αν είναι όπως πρέπει, τσακ, μια μεγάλη να τελειώσω, να πάρω μια κούτα πλακάκια ρε …, να την έχουμε να δουλέψουμε καιρό. Λ.Α. : Ναι, κατάλαβα, ‘ντάξει.

: Ναι, κατάλαβα, ‘ντάξει. «Στρατηγός»: Κάνε άμα είναι, και μίλα μου.

Με τη βοήθεια των αστυνομικών…

Πολύ σύντομα αναμένονται εξελίξεις σχετικά με τη δεύτερη δικογραφία της υπόθεσης, που θα αφορά στην υφαρπαγή εκκλησιαστικής περιουσίας.

Παράλληλα, ελέγχονται ενέργειες και άλλων αστυνομικών για εμπλοκή στην εγκληματική οργάνωση, πλην του ενός που έχει συλληφθεί, ενώ σχετικό υλικό περιλαμβάνει η δικογραφία που έχει ήδη αποσταλεί στην Εισαγγελία.

Συγκεκριμένα, στη δικογραφία σχετικά με εκβιασμούς, απάτες και εξυπηρετήσεις, που φέρονται να έκαναν τα αρχηγικά μέλη του κυκλώματος, γίνονται και αναφορές στη βοήθεια που εμφανίζονται να τους πρόσφεραν τέσσερις αστυνομικοί. Μάλιστα και για αυτό έχουν καταγραφεί συνομιλίες από τον «κοριό» της Αστυνομίας.

Σε μία από τις τηλεφωνικές επαφές, γίνεται αναφορά στην έρευνα που πραγματοποίησε σε καντίνες η Τουριστική Αστυνομία, στην περιοχή του Μαραθίου. Αρχηγικό μέλος τηλεφωνεί σε αστυνομικό που υπηρετεί στην Τουριστική Αστυνομία Χανίων, και της ζητά πληροφορίες για τα αποτελέσματα. Η αστυνομικός του λέει για τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε δύο καντίνες, και ότι οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι.

Αυτό που αναφέρεται στη δικογραφία και υπογραμμίζει ανακριτικός υπάλληλος της Ασφάλειας Χανίων είναι η καταγεγραμμένη φράση: «Μακάρι να μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά από τη στιγμή που έχει ενημερωθεί ο Εισαγγελέας δεν μπορώ, ήντα να του πω τώρα;».

Η φράση αυτή δημιουργεί υπόνοιες τέλεσης αδικημάτων τα οποία απετράπησαν λόγω της ενημέρωσης του αρμόδιου εισαγγελικού λειτουργού.