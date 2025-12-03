Αίσθηση προκαλεί βίντεο, το οποίο δείχνει κλούβα της ΕΛΑΣ να επιχειρεί να σπάσει μπλόκο αγροτών στον κόμβο Πετριτσίου στις Σέρρες.

Έντρομοι οι αγρότες

Στο βίντεο φαίνεται αστυνομική κλούβα να κάνει αναστροφή και να περνάει με ταχύτητα ανάμεσα από τα τρακτέρ. Αρχικά, έντρομοι οι αγρότες τρέχουν στην άκρη για να μην τους χτυπήσει. Στη συνέχεια, αρχίζουν να χτυπούν την κλούβα προτού αυτή απομακρυνθεί με ταχύτητα.

ΕΔΕ διάταξε η ΕΛΑΣ

Μετά από το περιστατικό η ΕΛΑΣ διέταξε ΕΔΕ ώστε να διερευνηθεί το τι ακριβώς έγινε με τον οδηγό της κλούβας.

Με πληροφορίες από το voria