Την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA δημοσιοποίησε βίντεο από κάμερα ασφαλείας, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 7 χιλιομέτρων από το εργοστάσιο.

Σε αυτό καταγράφονται δύο διαδοχικές εκρήξεις. Η πρώτη είναι η αρχική έκρηξη στο εργοστάσιο. Στη συνέχεια, και συγκεκριμένα μόλις 6 δευτερόλεπτα μετά, καταγράφεται μία δεύτερη, πιο παρατεταμένη έκρηξη και ανάφλεξη.

Τα νέα στοιχεία εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθηκών του δυστυχήματος.

Δείτε το βίντεο:

Παράλληλα ο πρόεδρος του Συνδικάτου Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών Τρικάλων και γενικός γραμματέας του Εργατικού Κέντρου, Γιώργος Λιατίφης, σε δηλώσεις του έκανε λόγο για ένα εργασιακό περιβάλλον με σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα ασφάλειας και προειδοποιήσεις που αγνοήθηκαν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εργαζόμενοι είχαν διαμαρτυρηθεί επανειλημμένα για έντονη οσμή υγραερίου, ακόμη και ημέρες πριν από το δυστύχημα. Όπως καταγγέλλει, η δυσοσμία ήταν τόσο έντονη που «δεν μπορούσαν να πάνε ούτε στις τουαλέτες», με την εργοδοσία να αποδίδει το πρόβλημα σε υγρό που είχε ριχτεί στον βόθρο και να καθησυχάζει το προσωπικό.

Παρατυπίες από το 2020 είχε διαπιστώσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η νομιμότητα των δύο υπέργειων δεξαμενών στο εργοστάσιο Βιολάντα, που τινάχτηκε στον αέρα από έκρηξη προπανίου, σκοτώνοντας πέντε εργαζόμενες γυναίκες, έχει μπει στο στόχαστρο των ερευνών.

Η ΕΡΤ αποκάλυψε ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει παραβάσεις και ελλείψεις από το 2020, όταν με έγγραφό του, το τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπίστωσε τη μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας, με την τοποθέτηση δύο υπέργειων δεξαμενών, χωρητικότητας 5 και 10.000 λίτρων αντίστοιχα, σε απόσταση 7,5 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας της βιομηχανικής επιχείρησης.

Δείτε το έγγραφο της Περιφέρειας Θεσσαλίας:

Στο ίδιο έγγραφο επισημαίνεται ότι, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η επιχείρηση όφειλε να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία που αφορά τις προβλεπόμενες αποστάσεις των δεξαμενών από τα όρια της ιδιοκτησίας. Ωστόσο, ερευνάται εάν τελικά η επιχείρηση συμμορφώθηκε τελικά με τις υποδείξεις και αν κατέθεσε νέα σχετικά δικαιολογητικά.

Δείτε το βίντεο της δημόσιας τηλεόρασης:

«Τι θα πούμε στα παιδιά αυτών των γυναικών, που έφτιαχαν μπισκότα, που τα τρώμε εμείς»

Συγκλονισμένος από όσα αντίκρυσε στις στάχτες του εργοστασίου δηλώνει με ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, που έγραψε χαρακτηριστικά: «Χθες πήγα στο χώρο της έκρηξης με την εισαγγελέα. Είδα σώματα καμμένα που δεν γνώριζα που ανήκαν. Όλες πέθαναν ακαριαία. Ήταν οι δυο αγκαλιασμένες. Δούλευαν βάρδια βράδυ. Έφτιαχναν μπισκότα που τα τρώμε εμείς .

Είδα σήμερα τα πρόσωπα των νεαρών γυναικών σε φωτογραφίες. Όλοι είμαστε αυτές οι εργάτριες που πάνε για δουλειά αφήνοντας το μικρό παιδί τους που θα κοιμάται αγκαλιά με τον μπαμπά. Τι θα πούμε άραγε κάποια στιγμή σε αυτά τα παιδιά τους;»

Η ανάρτηση:

«Ξεσκονίζουν» τις άδειες του εργοστασίου

Οι Αρχές, που με διευρυμένη πλέον εντολή Εισαγγελέα ερευνούν τυχόν ποινικές ευθύνες των αρμοδίων, πήγαν χθες στη διεύθυνση ανάπτυξης της Περιφέρειας Τρικάλων και κατάσχεσαν τους έξι φακέλους που αφορούν στην άδεια λειτουργίας της βιομηχανίας, στην αδειοδότηση των δεξαμενών και στην τοποθέτηση των σωλήνων που μετέφεραν το προπάνιο.

Παράλληλα, «ξεσκονίζουν» και όλα τα σχέδια πυρασφάλειας που είχαν κατατεθεί στις αρμόδιες αρχές και αναζητούν ποιος και πότε έλεγξε την εγκυρότητά τους. Στο επίκεντρο της ΔΑΕΕ, σε εκτέλεση της διευρυμένης εισαγγελικής παραγγελίας, εκτός από τις όποιες ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης και των υπευθύνων της, μπαίνουν και όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.