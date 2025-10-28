Συμμορία ανηλίκων που δρα ανεξέλεγκτα, σκορπά τον τρόμο σε γειτονιά στην Πετρούπολη.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια ομάδα 20 με 25 νεαρών που καίνε κάδους, προκαλούν φασαρίες και απειλούν κόσμο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δράστες δεν διστάζουν να χρησιμοποιήσουν βία, ενώ όπως φαίνεται είναι γνώριμοι των Αρχών καθώς έχουν απασχολήσει πολλές φορές για παρόμοια αδικήματα.

Σε βίντεο ντοκουμέντο που παρουσίασε το MEGA στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διακρίνονται οι νεαροί σε γειτονιά της Πετρούπολης να κινούνται με ένα ΙΧ.

Μάλιστα, κάποιοι κρέμονται από τα παράθυρα του οχήματος.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό τους βρίσκονται σε εξέλιξη, με πολλούς από αυτούς να έχουν ήδη ταυτοποιηθεί.

