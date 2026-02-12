Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τις δραματικές στιγμές από τη βύθιση θαλαμηγού με σημαία Γαλλίας, έπειτα από προσάραξη και εισροή υδάτων στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας, στην Ελαφόνησο.

Στο βίντεο, επίσης, γίνεται αντιληπτό ότι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι ιδιαίτερα δυσμενείς.

Οι επιβάτες έζησαν δραματικές στιγμές και διασώθηκαν με τη βοήθεια ψαράδων αλλά και του Λιμενικού.

Δείτε το βίντεο:

Σημειώνεται ότι μετά το περιστατικό σήμανε συναγερμός στις λιμενικές αρχές για τη διάσωση των επιβαινόντων και άμεσα στο σημείο έσπευσε ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, δύο ιδιωτικά σκάφη, δύο παραπλέοντα πλοία, καθώς και ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σώοι και καλά στην υγεία τους μεταφέρθηκαν στη ξηρά οι τέσσερις ημεδαποί επιβαίνοντες.

Η δήλωση του προέδρου της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργου Βάλλη

Δήλωση για το συμβάν έκανε ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ, Γιώργος Βάλλης:

«Βλέπουμε με συνθήκες νοτιοδυτικούς ανέμους ριπές εφτά, οχτώ μποφόρ με κεραυνούς, καταιγίδες, βροχές. Κάποιοι άνθρωποι με ιδιωτικά σκάφη, παρά την επικινδυνότητα του καιρού και των θυελλωδών ανέμων, να μπαίνουν σε μια διαδικασία το βράδυ να ταξιδεύουν. Και να πού βρισκόμαστε σήμερα.

Μία θαλαμηγός 30 μέτρων γαλλικής σημαίας, ιδιωτικό σκάφος, με τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες, με σχεδόν περίπου έξι τόνους πετρέλαιο, σε μια δύσβατη περιοχή στο ακρωτήριο Αγίας Μαρίνας στην Ελαφόνησο, να βρίσκεται σε κίνδυνο, όπου υπάρχει εισροή υδάτων αλλά είναι ελεγχόμενη. Δεν υπάρχει κάποια θαλάσσια ρύπανση. Έχουν σπεύσει σκάφη του λιμενικού σώματος, ιδιωτικά σκάφη, σούπερ-πούμα της πολεμικής αεροπορίας, παραπλέοντα πλοία για να βοηθήσουν την κατάσταση και να δουν αν μπορούν να αποτραβήξουν και το σκάφος.

Ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί κανένας από τους τέσσερις επιβάτες και τους Έλληνες που γνωρίζουμε. Έχουν μεταφερθεί για προληπτικούς λόγους και ελέγχους στο Πλησιέστερο Κέντρο Υγείας.

Αυτό που θέλω να σημειώσω είναι το εξής. Με τη θάλασσα δεν χωρούν παιχνίδια και ρίσκα. Γιατί; Δεν είναι ότι εμείς και ένα σκάφος θα έρθουμε σε κίνδυνο. Βάζουμε σε κίνδυνο ιδιώτες, σκάφη και ανθρώπους με τέτοιες συνθήκες να βγουν στη θάλασσα.

Το λιμενικό σώμα, την πολεμική αεροπορία που όλοι αυτοί για άλλη μια φορά αποδεικνύουν ότι είναι εκεί για να σώσουν ζωές. Να σώσουν περιουσίες, να σώσουν ζωές και δόξα το θεό αυτή τη στιγμή δεν πήγε κάτι άσχημο όσον αφορά τον κόσμο. Απλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με τέτοιες συνθήκες, να μην ταξιδεύουν, να παίρνουμε όλα τα μέτρα προφύλαξης και να μην ρισκάρουμε το κρατικό μηχανισμό και να βάζουμε σε κίνδυνο άλλους ανθρώπους».