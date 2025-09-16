Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο έρχεται στο «φως» της δημοσιότητας με τον 61χρονο ορειβάτη που έχασε τη ζωή του ύστερα από την επίθεση αρκούδας στη Δράμα.

Το βίντεο κατέγραψε με το κινητό του ο ίδιος ο άτυχος Χρήστος Σταυριανίδης, όταν εντόπισε την καφέ αρκούδα.

Στο βίντεο έχει καταγραφεί η εμφάνιση του ζώου, ενώ ακούγεται ένας εκ των δύο ανδρών να προτρέπει να ρίξουν σπρέι.

Ο 61χρονος Χρήστος Σταυριανίδης βιντεοσκόπησε ο ίδιος στην ουσία τις τελευταίες του στιγμές με το κινητό του τηλέφωνο.

Στον διάλογο με τον φίλο του όπως έχει καταγραφεί ακούγεται να λέει: «Πού είσαι; Έλα! Έλα κοντά μου», ενώ το ζώο κινείται σε κοντινή απόσταση από την κάμερα. «Πού είσαι ρε; Εδώ, κοντά μου, έλα. Κοντά μου, έλα, λέω. Κοντά μου», αναφέρει ο 61χρονος στη συνέχεια του βίντεο ενώ η αρκούδα πιθανότατα πλησιάζει τους δύο άνδρες.

Ο σκύλος που ήταν με τους δύο ορειβάτες στο βουνό γαυγίζει, ενώ η αρκούδα τρέχει και ακούγεται μία ανδρική φωνή να λέει «ρίξε Δημήτρη». Ακολουθεί ήχος που παραπέμπει σε σπρέι, ενώ ο 61χρονος βήχει. «Ρίξε σπρέι», επαναλαμβάνει.

Τα πλάνα που ακολουθούν απεικονίζουν την πτώση του 61χρονου στη χαράδρα.

Το δυστύχημα είχε συμβεί στις 8 Ιουνίου.

Από την ιατροδικαστική εξέταση είχε προκύψει πως ο θάνατος του 61χρονου ήταν ακαριαίος, μόλις έπεσε στη χαράδρα.

Τι είχε αναφέρει ο φίλος του ορειβάτη

Ο κ. Δημήτρης Κιορόγλου ήταν μαζί με τον άτυχο ορειβάτη, όταν του επιτέθηκε η αρκούδα στο βουνό, η οποία τον έσπρωξε στο κενό, με αποτέλεσμα ο άνδρας να πέσει σε χαράδρα μεγάλου βάθους.

«Μαζί με τον φίλο μου τον Χρήστο πήγαμε για μια ημερήσια εξόρμηση στο δάσος του Φρακτού και επισκεφτήκαμε το αεροσκάφος που είχε βρει πρόσφατα ο ίδιος και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής. Κάποια στιγμή, κοντά σε μια κορυφή, πήγε να δει τη θέα από ψηλά. Εγώ δεν τον ακολούθησα, γιατί δεν ένιωθα την ανάγκη, πήγα 10 μέτρα πιο μπροστά και τον ακούω να φωνάζει “Δημήτρη έλα να δεις μια αρκούδα”», είχε πει ο φίλος του νεκρού ορειβάτη.

Στη συνέχεια είχε περιγράψει πως πήγε προς τον γκρεμό «γιατί φαντάστηκα ότι η αρκούδα ήταν 100 μέτρα μακριά», και τότε «μου φωνάζει δεύτερη φορά “Δημήτρη έλα να δεις μια αρκούδα”». «Πάω πιο κοντά, ανάμεσα από κάτι έλατα να περάσω και ακούω ότι κάτι γίνεται. Η αρκούδα ήταν έξι-επτά μέτρα κοντά στον Χρήστο, επιτέθηκε, αυτός την ψεκάζει με ένα μικρό σπρέι που είχε επάνω του, αυτή φεύγει, έρχεται σε εμένα και τη βλέπω εγώ στα δύο-τρία μέτρα μπροστά μου. Δεν πρόλαβα ούτε… Σάστισα πραγματικά. Πετάγεται μπροστά σε εμένα ο σκύλος και την αιφνιδιάζει για δύο-τρία δευτερόλεπτα, μετά αυτή αντεπιτίθεται. Σηκώθηκε όρθια και όρμησε έτσι προς τα εμπρός. Προλαβαίνω, βγάζω το σπρέι πιπεριού, την ψεκάζω και φεύγει», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αρκούδα πήγε προς το μέρος του φίλου του «και του δίνει μία στον γκρεμό, τον έριξε. Τον έσπρωξε, τώρα με τα πόδια, με το σώμα, πάντως του έδωσε μία και έφυγε σαν να μην υπήρχε. Νομίζω τον έσπρωξε».

«Ήταν τεράστια αρκούδα, πρώτη φορά βλέπω. Ήταν πολύ μεγάλο ενήλικο, αρσενικό, πιστεύω» τόνισε. Περιγράφοντας την επίθεση, είχε πει: «την ώρα που του επιτέθηκε ακούω ένα “ωχ, ωχ, ωχ”, πέφτει πρώτη φορά κάνει “αχ”, πέφτει δεύτερη κάνει ξανά “αχ” και μετά δεν άκουσα τίποτα. Η αρκούδα δεν θυμάμαι μετά τι έγινε, έχω κενό μνήμης σε αυτό το κομμάτι, από πού έφυγε και γιατί έφυγε».

«Εγώ ήμουν ανάμεσα στα έλατα γιατί θεώρησα πως ήταν καλό σημείο άμυνας, φώναζα να δω μήπως ανταποκριθεί και δώσει κάποιο σημείο ζωής, τίποτα. Πήρα το 166, το 112, να δώσω συντεταγμένες. Πήρα φίλους γιατί ήταν δύσβατη περιοχή, δεν μπορείς να προσεγγίσεις, είναι οι γκρεμοί, και από συγκεκριμένα σημεία μπορεί να πάει κάποιος», είπε.