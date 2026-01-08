Βίντεο ντοκουμέντο κυκλοφόρησε από το φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου, Κώστα Μπασιλάρη στην Πάτρα.

Ο 30χρονος έχασε τη ζωή του άδικα, όταν μια ομάδα ανθρώπων του επιτέθηκε σε κέντρο διασκέδασης τα ξημερώματα της 4ης Ιανουαρίου.

Στο βίντεο αποτυπώνεται όλη η επίθεση. Ο Κώστας Μπασιλάρης μπαίνει στο μαγαζί και αμέσως η ομάδα μπράβων τον αρπάζει και τον πετάει στο έδαφος. Ξεκινούν να τον κλωτσούν αδιάκοπα, ενώ ένας παίρνει ένα σκαμπό στα χέρια και τον κοπανάει με αυτό αμέτρητες φορές.

Στα μέσα του βίντεο, ο 30χρονος φαίνεται στο πάτωμα, χωρίς τις αισθήσεις του. Οι δράστες τον εγκαταλείπουν στο σημείο και διαφεύγουν.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο με την επίθεση:

Για τον θάνατό του σήμερα παραδόθηκε στην αστυνομία ένας 26χρονος, ενώ υπενθυμίζεται ότι αργά το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου, εμφανίστηκαν επίσης στην Αστυνομία τρεις άνδρες, οι οποίοι συνελήφθησαν και πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, για το συμβάν έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα.

Συμπλοκή για ασήμαντη αφορμή – το χρονικό

Δύο παρέες που διασκέδαζαν, ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση για άγνωστο λόγο, με αποτέλεσμα να προκληθεί συμπλοκή, η οποία εξελίχθηκε σε βίαιο επεισόδιο, που δυστυχώς κόστισε τη ζωή ενός νέου ανθρώπου.

Ο 30χρονος, μέλος της μιας παρέας, δέχτηκε σοβαρά χτυπήματα, και αφού οι δράστες διαπίστωσαν ότι η κατάστασή του ήταν κρίσιμη, τον μετέφεραν στο νοσοκομείο, μαζί με έναν ακόμη άνδρα από την παρέα του θύματος, που είχε τραυματιστεί ελαφρύτερα. Λίγο αργότερα ωστόσο, ο 30χρονος λόγω της σφοδρότητας των χτυπημάτων, έχασε τη μάχη με τη ζωή.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν πολύ γρήγορα τους δράστες, διότι ήταν γνωστοί στις Αρχές, αλλά και στον κόσμο της νύχτας.