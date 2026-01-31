Συνελήφθη τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (31/01), Αμερικανός μπασκετμπολίστας που παίζει στην Α.Γ.Ε Χαλκίδας, η οποία αγωνίζεται στην Α2.

Ο Ζακ Μπραίαντ εντοπίστηκε στη συμβολή της Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως με την Ιερά Οδό στο κέντρο της Αθήνας να μπαίνει σε γραμμές τρένου, κινούμενος για 300 μέτρα σε κατάσταση μέθης.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου (31/1) στη συμβολή της Ιεράς Οδού με τη λεωφόρο Κωνσταντινουπόλεως, όταν ο μπασκετμπολίστας μπήκε με το αυτοκίνητό του στις σιδηροδρομικές γραμμές και κινήθηκε πάνω σε αυτές για περίπου 300 μέτρα. Στη συνέχεια ακινητοποίησε το όχημα, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων για αρκετή ώρα.

Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Mega, δείχνει το ακινητοποιημένο αυτοκίνητο πάνω στις ράγες, που προκάλεσε προβλήματα:

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες διαπίστωσαν ότι ο 29χρονος οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Το αλκοτέστ έδειξε επίπεδα σημαντικά πάνω από το επιτρεπτό όριο, καθώς στην πρώτη μέτρηση καταγράφηκαν 0,51 mg/l και στη δεύτερη 0,56 mg/l, ενώ το νόμιμο όριο είναι 0,25 mg/l.

Λόγω του περιστατικού προκλήθηκαν σοβαρές καθυστερήσεις στα δρομολόγια του Προαστιακού, που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπέρασαν τη μία ώρα. Η αμαξοστοιχία Αθήνα – Θεσσαλονίκη ξεκίνησε τελικά το δρομολόγιό της μετά από καθυστέρηση άνω των 60 λεπτών, αφού πρώτα απομακρύνθηκε το όχημα από τις γραμμές.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε επίσης ότι ο 29χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, παρακώλυση συγκοινωνιών και παράνομη είσοδο και παραμονή στη χώρα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών και θα οδηγηθεί στο Αυτόφωρο.