Βίντεο ντοκουμέντο με τον Ηλία Θεοδωρόπουλο, τον κατηγορούμενο γιατρό για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και τον δείχνει να κάνει σεμινάρια ενδοφλέβιας θεραπείας βλαστοκυττάρων σε συνάδελφό του από τις Φιλιππίνες.

Όπως φαίνεται στο βιντεοληπτικό υλικό που εξασφάλισε το ERT News, ο προφυλακισμένος γιατρός υποβάλλει ασθενή σε θεραπεία με βλαστοκύτταρα για ολική ευεξία στο ιατρείο του στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Η Φιλιππινέζα γιατρός σε ανάρτησή της, τον ευχαρίστησε που την εκπαίδευσε πάνω στη συγκεκριμένη θεραπεία. Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 20 Μάιου στο ιατρείο από όπου ξεκίνησαν όλα στο Κολωνάκι. Η συνάδελφός του φέρεται να εργάζεται σε κλινική στις Φιλιππίνες, όπου εξειδικεύεται στην αναγεννητική και την αισθητική ιατρική.

Το παραπάνω περιστατικό αποδεικνύει ότι η Ιωάννα Γάκα και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος όχι μόνο διαφήμιζαν τις θεραπείες και τα μηχανήματά τους, παρά τις «απαγορεύσεις» του ΙΣΑ, αλλά παρείχαν και ειδικά σεμινάρια.

Το βίντεο ντοκουμέντο από το «σεμινάριο» του Ηλία Θεοδωρόπουλου:

Υπενθυμίζουμε πως ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα προφυλακίστηκαν για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη και βρίσκονται στις φυλακές Κορυδαλλού. Οι δύο γιατροί βαρύνονται πλέον με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, αφού το κατηγορητήριο αναβαθμίστηκε από τη θανατηφόρα έκθεση.

Έδινε «θαυματουργές θεραπείες» σε υγιείς ασθενείς

Νέες σοβαρές μαρτυρίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη δράση της 56χρονης γιατρού, Ιωάννας Γάκα, η οποία βρίσκεται προφυλακισμένη για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Σύμφωνα με καταγγελία πολίτη, η συγκεκριμένη γιατρός διέγνωσε λανθασμένα στη σύζυγό του καρκίνο στις σάλπιγγες, χορηγώντας της απλώς ένα σύνολο από βιταμίνες και συμπληρώματα διατροφής. Η γυναίκα, αναζητώντας δεύτερη γνώμη σε άλλον ειδικό, διαπίστωσε πως ήταν απόλυτα υγιής.

Ο καταγγέλλων, Μιχάλης Καρακούσης, περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε με τη σύζυγό του πριν από περίπου τέσσερα χρόνια. Όπως ανέφερε, οδηγήθηκαν στο ιατρείο της 56χρονης, όταν ενημερώθηκαν ότι η γιατρός είχε την ικανότητα να εντοπίζει «λανθάνουσες» παθήσεις στον οργανισμό, προσφέροντας έγκαιρη αντιμετώπιση.

Κατά την πρώτη επίσκεψη της συζύγου του, η γιατρός υποστήριξε ότι εντόπισε καρκίνο στις σάλπιγγες και της υπέδειξε μια σειρά διαγνωστικών εξετάσεων. Παράλληλα, της προμήθευσε μια σακούλα με βιταμίνες και συμπληρώματα, συνιστώντας την άμεση έναρξη της αγωγής.

Ανησυχώντας για τη δική του υγεία, ο κ. Καρακούσης επισκέφθηκε την ίδια γιατρό λίγες ημέρες αργότερα. Όπως καταγγέλλει, η γιατρός τον υπέβαλε σε διαδικασία εξέτασης μέσω μηχανήματος όπου παρέμεινε ακίνητος για μία μισή ώρα, ενώ στη συνέχεια του αφαίρεσε αίμα για περαιτέρω έλεγχο. Παράλληλα, του ζήτησε λεπτομερές ιστορικό σχετικά με το επάγγελμά του και τα παιδικά του χρόνια.

Στη συνέχεια, επικαλούμενη ευρήματα στην οθόνη του υπολογιστή, του ανακοίνωσε ότι εντόπισε μικρόβια στο αίμα που απαιτούσαν άμεση θεραπευτική παρέμβαση. Του πρότεινε φαρμακευτική αγωγή, η οποία όμως συνταγογραφήθηκε από άλλον γιατρό. Όταν ο ίδιος ζήτησε εξηγήσεις για τον λόγο που δεν συνταγογραφούσε η ίδια τα φάρμακα, δεν έλαβε καμία απάντηση.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ «καίνε» τους γιατρούς της Καρνεάδου

Οι καταγραφές των διασωστών, αλλά και οι μαρτυρίες για το πώς – δεν – ενήργησαν οι υπεύθυνοι του χώρου, προκαλούν έντονα ερωτηματικά και ρίχνουν νέο φως στην υπόθεση.

Το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, 9 Σεπτεμβρίου, όταν ο αγαπημένος καλλιτέχνης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση. Η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, γεγονός που οδήγησε στην κλήση ασθενοφόρου. Ωστόσο, φτάνοντας στο σημείο, το πλήρωμα ήρθε αντιμέτωπο με την απροθυμία των ιατρών να συνδράμουν ενημερωτικά.

Όπως σημειώθηκε χαρακτηριστικά στο δελτίο που συμπληρώθηκε κατά τη διακομιδή προς το νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ»: «Οι γιατροί στο σημείο αρνήθηκαν να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή».