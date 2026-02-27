Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας, αναφορικά με την υπόθεση της πατροκτονίας στη Λέρο.

Το βίντεο δείχνει ένα έντονο επεισόδιο που σημειώθηκε ένα χρόνο πριν και είχε προβληθεί στον τηλεοπτικό σταθμό Star.

Σύμφωνα με όσα διακρίνονται, ο ανήλικος γιος πηγαίνει να ανέβει σε μία μηχανή, όταν δέχεται επίθεση από τον πατέρα του. Ο άνδρας προσπαθεί να χτυπήσει τον ανήλικο, που αποφεύγει τα χτυπήματα, ενώ στη συνέχεια ο πατέρας ρίχνει τη μηχανή πάνω του.

Δείτε το βίντεο:

Εν τω μεταξύ νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το έγκλημα στη Λέρο, όπου 18χρονος ομολόγησε ότι σκότωσε τον 50χρονο πατέρα του, καθώς τον χτύπησε με ένα κυλιδροπίστονο (βαρύ ανταλλακτικό για αυτοκίνητα), μετά από έντονο διαπληκτισμό που είχαν στην επιχείρηση του θανόντα.

Όπως προκύπτει, οι καβγάδες ανάμεσα σε πατέρα και γιο ήταν συχνοί με το παιδί να φέρεται ότι είναι θύμα συστηματικής κακοποίησης, τουλάχιστον από τα 12 του χρόνια.

Τα περιστατικά βίας και η αναφορά στο «Χαμόγελο του Παιδιού»

Όπως έγινε γνωστό, το 2021 υπήρξε αναφορά στο «Χαμόγελο του Παιδιού». Ακόμη παλαιότερα, μετά από καταγγελία, στο σπίτι είχε μεταβεί κοινωνικός λειτουργός. Την περίοδο εκείνη, η οικογένεια είχε τρία παιδιά, ηλικίας 12 – ο σημερινός δράστης που δεν έχει κλείσει τα 18 του χρόνια-, 6 και 2,5 ετών.

Επίσης, ένα δεύτερο περιστατικό έχει καταγραφεί τον Αύγουστο του 2022, όταν ο πατέρας φέρεται να είχε επιτεθεί στον ανήλικο τότε γιο του, πετώντας του κοπίδι, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει. Στη συνέχεια, κι ενώ το παιδί ήταν ξαπλωμένο στο σπίτι του, ο πατέρας μπήκε μέσα, τον τράβηξε από τα χέρια για να σηκωθεί, χτυπώντας τον παράλληλα με γροθιές στο μπράτσο και στη συνέχεια τον έβγαλε από τον χώρο για να τον βοηθήσει στη δουλειά του.

Ο πατέρας είχε συλληφθεί τότε στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ωστόσο λίγες ώρες αργότερα είχε αφεθεί ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Η μητέρα του 18χρονου πάντως ανέφερε ότι ο πατέρας δεν φερόταν καλά στο παιδί και το κακομεταχειριζόταν, με αποτέλεσμα να υπάρχουν συχνοί καβγάδες. Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί είχε πέσει επανειλημμένα θύμα κακοποίησης.

Δεν ήθελε να τον σκοτώσει

Η τραγική κατάληξη ήλθε το απόγευμα της Πέμπτης όταν ο 18χρονος φέρεται να πέταξε ένα κυλινδροπίστονο (βαρύ ανταλλακτικό για αυτοκίνητα) προς τον πατέρα του, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι, με αποτέλεσμα να τον σκοτώσει.

Το θύμα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο από το συνεργείο που διατηρούσε στο νησί. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, τελικά διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Ο νεαρός συνελήφθη και φέρεται να υποστήριξε στους αστυνομικούς ότι δεν είχε πρόθεση να τον σκοτώσει.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση σημειώνεται ότι:

«Συνελήφθη χθες (Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026) στη Λέρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Λέρου, με τη συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Καλυμνίων, ανήλικος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε ποινική δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ανθρωποκτονία.

Ειδικότερα, χθες το απόγευμα, ο ανήλικος, μετά από διαπληκτισμό με συγγενικό του πρόσωπο, ηλικίας 50 ετών, ενώ βρίσκονταν στον χώρο εργασίας του τελευταίου, φέρεται να έριψε αντικείμενο, το οποίο τραυμάτισε τον 50χρονο στο κεφάλι, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Κω».

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερώσει τις Αρχές από το 2021, αλλά κανείς δεν προστάτευσε την οικογένεια!

Σαν κοινωνία ΑΠΟΤΥΧΑΜΕ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

Τα σημάδια που αγνοήθηκαν – Πώς οδηγηθήκαμε στο παιδί – θύτη

Μια ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη Λέρο και ολόκληρη τη χώρα, αναδεικνύοντας με τον πιο βάναυσο τρόπο τις παθογένειες ενός συστήματος που απέτυχε παταγωδώς να προστατεύσει δύο ανθρώπινες ζωές.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» 26 Αυγούστου 2021 έλαβε στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS1056 αναφορά για την οικογένεια, η οποία εστάλη άμεσα στην αρμόδια Εισαγγελία.

Βάσει της αναφοράς 12χρονος υφίστατο συστηματική, καθημερινή κακοποίηση από τον πατέρα του, ενώ αναφέρθηκε και περιστατικό όπου ο πατέρας εθεάθη να πετά ένα σφυρί προς το μέρος του παιδιού.

Η οικογένεια είχε δύο ακόμα μικρότερα παιδιά.

Πέντε χρόνια μετά, γινόμαστε όλοι κοινωνοί αυτού του φρικτού εγκλήματος, που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι αρμόδιες Αρχές είχαν προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες.

Σήμερα, θρηνούμε έναν νεκρό. Αλλά δίπλα του, θρηνούμε και μια ακόμα χαμένη ψυχή: ενός 18χρονου παιδιού, που από θύμα κακοποίησης, οδηγήθηκε στο να γίνει θύτης, κουβαλώντας για πάντα το βάρος ότι σκότωσε τον πατέρα του. Πίσω του, αφήνει δύο ακόμα ανήλικα αδέρφια, ηλικίας σήμερα περίπου 10 και 7 ετών, που μένουν ορφανά, αν όχι από γονείς, σίγουρα από μια φυσιολογική ζωή.

Η υπόθεση της Λέρου δεν είναι απλώς ένα ακόμα έγκλημα. Είναι μια τραγική υπενθύμιση της αποτυχίας μας. Είναι η απόδειξη ότι όταν οι κραυγές για βοήθεια πνίγονται στη γραφειοκρατία, το αποτέλεσμα είναι πάντα τραγικό.

Σήμερα, η κοινωνία οφείλει να κάνει μια βαθιά αυτοκριτική. Να αναρωτηθεί πώς είναι δυνατόν ένα παιδί να φτάσει στο σημείο να σκοτώνει τον γονιό του, ενώ οι αρχές γνώριζαν εδώ και χρόνια την εκρηκτική κατάσταση.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα είναι δίπλα στην οικογένεια και τα παιδιά, στηρίζοντάς τα ώστε να ξεπεράσουν την ανείπωτη αυτή τραγωδία.