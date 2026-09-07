Σκηνές που θυμίζουν κινηματογραφική ταινία δράσης, σημειώθηκαν περί τις 04:30 τα ξημερώματα στα Πατήσια, όταν δύο άγνωστοι που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα πλησίασαν έναν 55χρονο Αλβανικής υπηκοότητας την στιγμή που έβγαινε από το σπίτι του και πυροβόλησαν εναντίον του, τραυματίζοντας τον στα πόδια.

Το περιστατικό καταγράφηκε στη συμβολή των οδών Βρούτου και Θέμου Άννινου με τους δράστες της επίθεσης μετά τους πυροβολισμούς να τρέπονται σε φυγή, ενώ το θύμα που τραυματίστηκε στα κάτω άκρα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο « Γ. Γεννηματάς», όπου και νοσηλεύεται χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Βίντεο – ντοκουμέντο μετά τους πυροβολισμούς στα Πατήσια

Στο βίντεο -ντοκουμέντο που τραβήχτηκε λίγα λεπτά μετά την αιματηρή επίθεση, φαίνεται ο 55χρονος να είναι πεσμένος στο έδαφος έχοντας τις αισθήσεις τους και τον κόσμο να προσπαθεί να του παράσχει τις πρώτες βοήθειες.

Οι άνδρες της αστυνομίας που έφτασαν στο σημείο περισυνέλεξαν τρεις κάλυκες και μια βολίδα.

«Δεν ξέρω γιατί με πυροβόλησαν», κατέθεσε ο τραυματίας

«Δεν έχω ανοιχτούς λογαριασμούς με κανέναν, δεν ξέρω γιατί με πυροβόλησαν, πιθανόν να ήθελαν να κλέψουν τη μηχανή και όταν με είδαν με πυροβόλησαν», κατέθεσε στους αστυνομικούς που μετέβησαν στο νοσοκομείο για να του πάρουν κατάθεση ο άτυχος 55χρονος.

Σύμφωνα με όσα κατέθεσαν αυτόπτες μάρτυρες του αιματηρού συμβάντος, οι δύο άγνωστοι που φορούσαν κράνη μοτοσικλέτας πλησίασαν τον 55χρονο και τον πυροβόλησαν, ενώ κάποια από τις σφαίρες εξοστρακίστηκε στο οδόστρωμα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες και τα κίνητρα της επίθεσης. Ένα σενάριο το οποίο εξετάζουν οι Αρχές, είναι η επίθεση των δραστών να έγινε λόγω διαφορών που είχε ο γιος του 55χρονου, μαζί τους.