Βγήκαν… μαχαίρια για την προτεραιότητα χθες στην Αχαρνών, όταν ο καυγάς δύο οδηγών κατέληξε σε συμπλοκή και τραυματισμό του ενός. Το σοβαρό επεισόδιο έγινε μέρα μεσημέρι σε έναν από τους πλέον πολυσύχναστους δρόμους των Αθηνών και συγκεκριμένα στις 15:10, στη συμβολή των οδών Νιρβάνα και Αχαρνών στα Πατήσια.

Οι δύο άντρες διαπληκτίστηκαν έντονα για… την προτεραιότητα στον δρόμο. Τα αίματα άναψαν, όταν ο 41χρονος οδηγός μοτοσικλέτας επιτέθηκε χτυπώντας με το κράνος του τον 70χρονο οδηγό ΙΧ, ο οποίος στη συνέχεια έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον μοτοσικλετιστή στο μπράτσο.

Το σκηνικό εκτυλίχθηκε μπροστά στα μάτια οδηγών και περαστικών, που ειδοποίησαν τις αρχές.

Και οι δύο άνδρες συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ. Στην κατοχή του 70χρονου βρέθηκε το μαχαίρι που χρησιμοποίησε μήκους 20 εκατοστών με λάμα 9 εκατοστών.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από τον καυγά: