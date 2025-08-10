Σοκ προκαλεί βίντεο που καταγράφει το θανατηφόρο τροχαίο που συνέβη λίγο μετά τις 17:00 στη Χερσόνησο της Κρήτης, όταν ένα βαν παρέσυρε και σκότωσε έναν πεζό.

Σύμφωνα με το neakriti.gr, το όχημα κινείτο από τα Μάλια προς τη Χερσόνησο, όταν ξαφνικά εμφανίστηκε μπροστά του ένας άνδρας που επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο. Ο οδηγός, στην προσπάθειά του να τον αποφύγει, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, συγκρούστηκε με μία μηχανή και τελικά παρέσυρε τον πεζό, προκαλώντας τον θάνατό του.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.

Δείτε το βίντεο: