Φωτορεπορτάζ Νίκος Χριστοφάκης

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης (08/01/2026) στον Κηφισό, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο ύψος της οδού Ανδριανοπούλεως και ενεπλάκησαν δύο φορτηγά οχήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φορτηγό που κινούνταν στο ρεύμα προς Λαμία, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, έσπασε τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε μετωπικά με δεύτερο φορτηγό.

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, τα δύο άτομα που τραυματίστηκαν σοβαρά, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες ενώ θα υποβληθούν σε εξετάσεις για την πλήρη αξιολόγηση της κατάστασής τους.